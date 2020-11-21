Экономика

В Волгограде «Красный Октябрь» затевает банкротство партнера-должника

Экономика 21.11.2020 10:42
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21.11.2020 10:42


АО ВМК «Красный Октябрь» опубликовало заявление о намерении признания банкротом АО ВМЗКО по причине наличия задолженности и отсутствия возможности ее погашения в течение длительного периода. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщение появилось  в едином федеральном реестре   юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Напомним, АО ВМК «Красный Октябрь» располагается в Волгограде на проспекте Ленина, 110, АО ВМЗКО – это предприятие, работающее на площадке  ФНПЦ «Титан-Баррикады» на пр. Ленина, 114б. 
Задолженность образовалась вследствие отсутствия оплаты за неотгруженную продукцию и заготовки для производства металлопродукции. Наличие долгов подтверждено решениями арбитражного суда Волгоградской области, вступившими в законную силу еще в 2018 году. Долги возникали в период деятельности АО ВМЗКО в 2016-2018 годах.
После публикации заявления о намерении кредитор в течение 15 дней вправе обратиться в суд с заявлением о введении процедуры наблюдения. Данная процедура подразумевает возможность реструктуризации долга, финансовое оздоровление предприятия. Кроме того, данная процедура не влияет на исполнение гособоронзаказа и других обязательств.

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