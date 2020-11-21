В Волгограде «Красный Октябрь» затевает банкротство партнера-должника

Экономика 21.11.2020 10:42
0
21.11.2020 10:42
АО ВМК «Красный Октябрь» опубликовало заявление о намерении признания банкротом АО ВМЗКО по причине наличия задолженности и отсутствия возможности ее погашения в течение длительного периода. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщение появилось в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Напомним, АО ВМК «Красный Октябрь» располагается в Волгограде на проспекте Ленина, 110, АО ВМЗКО – это предприятие, работающее на площадке ФНПЦ «Титан-Баррикады» на пр. Ленина, 114б.
Задолженность образовалась вследствие отсутствия оплаты за неотгруженную продукцию и заготовки для производства металлопродукции. Наличие долгов подтверждено решениями арбитражного суда Волгоградской области, вступившими в законную силу еще в 2018 году. Долги возникали в период деятельности АО ВМЗКО в 2016-2018 годах.
После публикации заявления о намерении кредитор в течение 15 дней вправе обратиться в суд с заявлением о введении процедуры наблюдения. Данная процедура подразумевает возможность реструктуризации долга, финансовое оздоровление предприятия. Кроме того, данная процедура не влияет на исполнение гособоронзаказа и других обязательств.
Реклама
Голосовой бот Сбера принимает более 20 млн звонков ежемесячно20.11.2020 14:40
Экономика 20.11.2020 14:40
ВТБ расширяет сотрудничество с крупнейшими волгоградскими ВУЗами20.11.2020 12:17
Экономика 20.11.2020 12:17
Финансирование проектов развития Волгоградской области в 2021 году существенно увеличится20.11.2020 09:36
Экономика 20.11.2020 09:36
«Россети Юг» подтвердили свою готовность к осенне-зимнему периоду20.11.2020 09:08
Экономика 20.11.2020 09:08
Депутатам не дает покоя касса госпредприятий Волгоградской области19.11.2020 16:39
Экономика 19.11.2020 16:39
Банк «Открытие» снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картой19.11.2020 14:46
Экономика 19.11.2020 14:46
Двухнедельная готовность: программа международной конференции AI Journey 202019.11.2020 14:23
Экономика 19.11.2020 14:23
ВТБ поддержал проект по сохранению объекта культурного наследия в Ростове19.11.2020 12:56
Экономика 19.11.2020 12:56
Тепловые сети 20-тысячного города в Волгоградской области пустили с молотка за долги19.11.2020 12:56
Экономика 19.11.2020 12:56
В Волгоградской области подсчитали количество уволенных и сокращенных19.11.2020 11:19
Экономика 19.11.2020 11:19
Клиентам Сбербанка стали доступны две новые «копилки»18.11.2020 15:44
Экономика 18.11.2020 15:44
Россияне назвали развитую медицину главным признаком качественной жизни17.11.2020 16:14
Экономика 17.11.2020 16:14
Зарегистрировать бизнес волгоградцам теперь можно в мобильном офисе Сбербанка17.11.2020 15:15
Экономика 17.11.2020 15:15
Волгоградский «КАУСТИК» с начала нынешнего года увеличил экспорт некоторых видов продукции17.11.2020 11:08
Экономика 17.11.2020 11:08
Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%17.11.2020 10:30
Экономика 17.11.2020 10:30
Реклама