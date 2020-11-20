Расследования 20.11.2020 17:26
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20.11.2020 17:26
4 года колонии-поселения получил 23-летний виновник ДТП, в котором погибли двое молодых людей, а ребенок остался без руки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, гособвинение настаивало на более суровом наказании - 6 лет в колонии общего режима. Прокуратура будет обжаловать приговор.
Страшная авария произошла днем 3 августа 2019 года на дороге между шлюзами и плотиной Волжской ГЭС. Отечественная легковушка, которой управлял осужденный, превысила скоростной режим и пошла на обгон. Водитель, не убедившись в безопасности маневра, резко начал перестраиваться в левую сторону. В результате машина врезалась сначала с двигавшимся попутно автомобилем, а затем выехала навстречу, где влетела в еще одно авто.
В результате аварии погибли 21-летний парень и 19-летняя девушка – пассажиры автомобиля осужденного. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадали двое детей, один из которых лишился кисти правой руки.
Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела признал частично. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.
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