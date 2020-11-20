









4 года колонии-поселения получил 23-летний виновник ДТП, в котором погибли двое молодых людей, а ребенок остался без руки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, гособвинение настаивало на более суровом наказании - 6 лет в колонии общего режима. Прокуратура будет обжаловать приговор.

Страшная авария произошла днем 3 августа 2019 года на дороге между шлюзами и плотиной Волжской ГЭС. Отечественная легковушка, которой управлял осужденный, превысила скоростной режим и пошла на обгон. Водитель, не убедившись в безопасности маневра, резко начал перестраиваться в левую сторону. В результате машина врезалась сначала с двигавшимся попутно автомобилем, а затем выехала навстречу, где влетела в еще одно авто.

В результате аварии погибли 21-летний парень и 19-летняя девушка – пассажиры автомобиля осужденного. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадали двое детей, один из которых лишился кисти правой руки.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела признал частично. Р асследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.



