Экономика

Финансирование проектов развития Волгоградской области в 2021 году существенно увеличится

Экономика 20.11.2020 09:36
0
20.11.2020 09:36


Свыше 28 миллиардов рублей заложено в проекте бюджета 2021 года на финансирование проектов развития Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", эти и другие впечатляющие цифры прозвучали на недавнем заседании комиссии Волгоградской областной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона, где обсуждался законопроект об областном бюджете на следующий год. Так, на ближайшие три года в регионе планируется потратить на реализацию национальных и региональных проектов более 78 миллиардов рублей, это на несколько миллиардов больше,  чем в  текущем году. 
По мнению председателя профильной комиссии регпарламента Олега Савченко, планируемые вложения дадут мощный толчок для развития социально-экономического потенциала Волгоградской области. «Все эти проекты конечны. Они защищены не только на уровне области. Они подтверждены и утверждены в федеральном центре. То есть правительство России, планируя бюджет, депутаты Госдумы знают, что в адрес Волгоградской области обязательно должны поступить эти цифры. А значит, мы сделаем точно все, что намечено. Это школы, больницы, онкоцентры, культурные мероприятия, проекты, связанные с демографией, строительство дорог. Это все будет сделано под ключ. Не будет ситуации, что на каком-то этапе не хватит денег», - говорит Олег Савченко.
Что касается конкретных сумм, то больше всего средств выделят на нацпроект "Экология" – свыше 7 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в текущем году. Средства пойдут на строительство водоочистных сооружений, борьбу с загрязнением Волги, спасение природы Волго-Ахтубинской поймы, возведение ГТС на Ахтубе, реконструкцию систем водоснабжения в населенных пунктах в рамках региональной программы "Чистая вода". 
По нацпроекту "Демография" более 6,5 миллиардов рублей пойдет на оказание финансовой помощи семьям и на строительство образовательных учреждений. Это направление Олег Савченко считает одним из самых приоритетных: "Необходимо задумываться о строительстве школ, детских садов. Нужно думать на 5–10 лет вперед, и все это нацпроекты. Чтобы не было таких переходов и искажений, как было 20 лет назад, когда мы тратили огромные цифры, но получили тупик, так как у нас, оказывается, нет детсадов Теперь же, до конца года в регионе будут введены в эксплуатацию 11 новых детских садов, еще пять – в 2021 году. Будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях малыши в возрасте до 7 лет. Одновременно с этим решается и квартирный вопрос. По нацпроекту "Жилье и городская среда" свыше 4 миллиардов рублей в следующем году выделяется на переселение из аварийных домов. Также предусмотрены субсидии на благоустройство общественных пространств. Их получат все 19 городов Волгоградской области и сельские поселения – победители регионального конкурса. Серьезный сдвиг за последние годы произошел в развитии транспортной сети. На финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в новом году в бюджете области запланировано более 4,5 миллиардов рублей", - Олег Савченко отмечает, что благодаря личному контролю реализации нацпроектов со стороны губернатора Андрея Бочарова за прошедшие четыре года в Волгоградской области произошел качественный рывок вперед в всех сферах.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Экономика
20.11.2020 09:08
Экономика 20.11.2020 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2020 16:39
Экономика 19.11.2020 16:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.11.2020 14:46
Экономика 19.11.2020 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2020 14:23
Экономика 19.11.2020 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2020 12:56
Экономика 19.11.2020 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2020 12:56
Экономика 19.11.2020 12:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.11.2020 11:19
Экономика 19.11.2020 11:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2020 15:44
Экономика 18.11.2020 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2020 16:14
Экономика 17.11.2020 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2020 15:15
Экономика 17.11.2020 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2020 11:08
Экономика 17.11.2020 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2020 10:30
Экономика 17.11.2020 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2020 09:58
Экономика 17.11.2020 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2020 20:49
Экономика 16.11.2020 20:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2020 16:57
Экономика 16.11.2020 16:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:14
Водителя грузовика наказали трудотерапией за езду под градусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:03
Стабильно тяжелой остается обстановка с COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Как в Нью-Джерси: под Волгоградом открыли новую бетонную дорогуСмотреть фотографии
11:25
«Это розыгрыш?»: вызов сантехника из УК обернулся для волгоградского бизнесмена непроходимым квестомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Волжанин запер вора в своей квартиреСмотреть фотографии
10:33
Суд над бывшим мэром Волжского начнется в декабреСмотреть фотографии
10:03
Под Волгоградом водитель иномарки скрылся после наезда на подростков-мопедистовСмотреть фотографии
09:58
Никаких больше магазинов: Волгоград обогнал по темпам роста онлайн-шопинга Краснодар и РостовСмотреть фотографии
09:42
Гигантское сизое облако упало на землю в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:08
«Россети Юг» подтвердили свою готовность к осенне-зимнему периодуСмотреть фотографии
09:08
Пожарные спасли молодую волгоградку из горящей квартирыСмотреть фотографии
07:45
Внимание, подмена!: телефонные мошенники обкатывают в Волгограде новый сценарий хищения денегСмотреть фотографии
21:23
В замороженных свиных тушах в Волгограде обнаружили АЧССмотреть фотографии
19:23
«Это финиш»: окончание второго этапа ремонта моста на Волжской ГЭС ознаменовалось гигантской пробкойСмотреть фотографии
18:55
Суд арестовал врио главы "всего пространства Волгоградской области" и его сообщниковСмотреть фотографии
17:10
Спикер Волгоградской облдумы возглавил влиятельную организацию регионаСмотреть фотографии
16:45
Под надежной цифровой защитой: 26 тысяч волгоградцев выбрали антивирусы от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:39
Депутатам не дает покоя касса госпредприятий Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:41
Заказные письма в смартфонеСмотреть фотографии
15:41
В правительстве России одобрили переход Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
15:37
В Волгоградской области похоронили майора полицииСмотреть фотографии
14:52
ВТБ предупреждает об активизации мошенников перед «черной пятницей»Смотреть фотографии
14:52
Жителям Волжского предоставили новый номер для дозвона в поликлиникиСмотреть фотографии
14:46
Банк «Открытие» снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картойСмотреть фотографии
14:34
Глав трех поселков в Волгоградской области наказали за дробление бюджетных закупокСмотреть фотографии
14:15
«Глазам не верим»: в подъезд волгоградской многоэтажки вернули исчезнувшую дверьСмотреть фотографии
13:51
На Мамаевом кургане в Волгограде стрелялиСмотреть фотографии
13:21
Наколдовала миллион: в Волгоградской области судят лжецелительницуСмотреть фотографии
12:56
Тепловые сети 20-тысячного города в Волгоградской области пустили с молотка за долгиСмотреть фотографии
12:54
Рецидивист ограбил в Волгограде офис микрозаймовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 