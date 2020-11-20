Экономика 20.11.2020 09:36
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20.11.2020 09:36
Свыше 28 миллиардов рублей заложено в проекте бюджета 2021 года на финансирование проектов развития Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", эти и другие впечатляющие цифры прозвучали на недавнем заседании комиссии Волгоградской областной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона, где обсуждался законопроект об областном бюджете на следующий год. Так, на ближайшие три года в регионе планируется потратить на реализацию национальных и региональных проектов более 78 миллиардов рублей, это на несколько миллиардов больше, чем в текущем году.
По мнению председателя профильной комиссии регпарламента Олега Савченко, планируемые вложения дадут мощный толчок для развития социально-экономического потенциала Волгоградской области. «Все эти проекты конечны. Они защищены не только на уровне области. Они подтверждены и утверждены в федеральном центре. То есть правительство России, планируя бюджет, депутаты Госдумы знают, что в адрес Волгоградской области обязательно должны поступить эти цифры. А значит, мы сделаем точно все, что намечено. Это школы, больницы, онкоцентры, культурные мероприятия, проекты, связанные с демографией, строительство дорог. Это все будет сделано под ключ. Не будет ситуации, что на каком-то этапе не хватит денег», - говорит Олег Савченко.
Что касается конкретных сумм, то больше всего средств выделят на нацпроект "Экология" – свыше 7 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в текущем году. Средства пойдут на строительство водоочистных сооружений, борьбу с загрязнением Волги, спасение природы Волго-Ахтубинской поймы, возведение ГТС на Ахтубе, реконструкцию систем водоснабжения в населенных пунктах в рамках региональной программы "Чистая вода".
По нацпроекту "Демография" более 6,5 миллиардов рублей пойдет на оказание финансовой помощи семьям и на строительство образовательных учреждений. Это направление Олег Савченко считает одним из самых приоритетных: "Необходимо задумываться о строительстве школ, детских садов. Нужно думать на 5–10 лет вперед, и все это нацпроекты. Чтобы не было таких переходов и искажений, как было 20 лет назад, когда мы тратили огромные цифры, но получили тупик, так как у нас, оказывается, нет детсадов Теперь же, до конца года в регионе будут введены в эксплуатацию 11 новых детских садов, еще пять – в 2021 году. Будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях малыши в возрасте до 7 лет. Одновременно с этим решается и квартирный вопрос. По нацпроекту "Жилье и городская среда" свыше 4 миллиардов рублей в следующем году выделяется на переселение из аварийных домов. Также предусмотрены субсидии на благоустройство общественных пространств. Их получат все 19 городов Волгоградской области и сельские поселения – победители регионального конкурса. Серьезный сдвиг за последние годы произошел в развитии транспортной сети. На финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в новом году в бюджете области запланировано более 4,5 миллиардов рублей", - Олег Савченко отмечает, что благодаря личному контролю реализации нацпроектов со стороны губернатора Андрея Бочарова за прошедшие четыре года в Волгоградской области произошел качественный рывок вперед в всех сферах.
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