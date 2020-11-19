



Сервисы подменных номеров стали использовать телефонные мошенники для хищения средств со счетов жителей Волгоградской области. Как передает ИА "Высота 102", о появившихся новых способах мошенничества сегодня сообщило ГУ МВД России по Волгоградской области.

Новый сценарий хищения средств у граждан выглядит следующим образом. Сначала мошенник представляется банковским работником и сообщает о проблемах со счетами. Если с первого раза человека обмануть не удается, то ему поступает второй звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Для этого используется интернет-сервис подмены телефонных номеров. В результате использования данной технологии на экране абонента высвечивается не номер звонящего, а иной номер, например, банка или дежурной части отдела полиции.

Звонившие могут называть реальные данные сотрудников полиции, полученных из различных открытых источников, выдавать себя за руководителей подразделений. Они сообщают о том, что получили информацию от банка о попытках преступников похитить денежные средства с банковского счета. В некоторых случаях мошенники даже пытаются убедить потерпевших поучаствовать в некой спецоперации по задержанию банковских работников, по вине которых происходят списания денег со счета, а в случае отказа потерпевшего сотрудничать, запугивают привлечением к уголовной ответственности в качестве соучастников преступления.

После этого гражданину поступает очередной звонок и мошенники от имени работников службы безопасности банка, вынуждают клиента сообщить реквизиты средства платежа.

Зафиксировано уже два подобных обращения. Так, 17 ноября мошенники позвонили 23-летнему жителю Камышина. В результате использования сервиса подмены телефонных номеров поступивший звонок был идентифицирован как номер дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области. При этом звонивший представился реально существующим сотрудником полиции. Принадлежность номера подразделению МВД и факт прохождения службы сотрудником, чья фамилия была названа, камышанин проверил через поисковые сервисы, и только после этого, полагая, что действительно общается с правоохранителями и банковскими работниками, сообщил персональные данные своей карты. В результате у мужчины было похищено 114 тысяч рублей.

Сегодня аналогичный звонок, замаскированный под номер Дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области, поступил 54-летней жительнице Среднеахтубинского района. В данном случае злоумышленники похитили 546 тысяч рублей, убедив женщину перевести деньги якобы на безопасный счет.



