Происшествия

Внимание, подмена!: телефонные мошенники обкатывают в Волгограде новый сценарий хищения денег

Происшествия 19.11.2020 17:45
0
19.11.2020 17:45


Сервисы подменных номеров стали использовать телефонные мошенники для хищения средств со счетов жителей Волгоградской области. Как передает ИА "Высота 102", о появившихся новых способах мошенничества сегодня сообщило ГУ МВД России по Волгоградской области.
Новый сценарий хищения средств у граждан выглядит следующим образом. Сначала мошенник представляется банковским работником и сообщает о проблемах со счетами. Если с первого раза человека обмануть не удается, то ему поступает второй звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Для этого используется интернет-сервис подмены телефонных номеров. В результате использования данной технологии на экране абонента высвечивается не номер звонящего, а иной номер, например, банка или дежурной части отдела полиции.
Звонившие могут называть реальные данные сотрудников полиции, полученных из различных открытых источников, выдавать себя за руководителей подразделений. Они сообщают о том, что получили информацию от банка о попытках преступников похитить денежные средства с банковского счета. В некоторых случаях мошенники даже пытаются убедить потерпевших поучаствовать в некой спецоперации по задержанию банковских работников, по вине которых происходят списания денег со счета, а в случае отказа потерпевшего сотрудничать, запугивают привлечением к уголовной ответственности в качестве соучастников преступления.
После этого гражданину поступает очередной звонок и мошенники от имени работников службы безопасности банка, вынуждают клиента сообщить реквизиты средства платежа. 
Зафиксировано уже два подобных обращения. Так, 17 ноября мошенники позвонили 23-летнему жителю Камышина. В результате использования сервиса подмены телефонных номеров поступивший звонок был идентифицирован как номер дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области. При этом звонивший представился реально существующим сотрудником полиции. Принадлежность номера подразделению МВД и факт прохождения службы сотрудником, чья фамилия была названа, камышанин проверил через поисковые сервисы, и только после этого, полагая, что действительно общается с правоохранителями и банковскими работниками, сообщил персональные данные своей карты. В результате у мужчины было похищено 114 тысяч рублей.
Сегодня аналогичный звонок, замаскированный под номер Дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области, поступил 54-летней жительнице Среднеахтубинского района. В данном случае злоумышленники похитили 546 тысяч рублей, убедив женщину перевести деньги якобы на безопасный счет.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Происшествия
19.11.2020 12:54
Происшествия 19.11.2020 12:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2020 10:44
Происшествия 19.11.2020 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2020 10:36
Происшествия 19.11.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2020 09:43
Происшествия 18.11.2020 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2020 10:59
Происшествия 17.11.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2020 09:34
Происшествия 17.11.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2020 12:29
Происшествия 16.11.2020 12:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2020 10:37
Происшествия 16.11.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2020 09:35
Происшествия 16.11.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2020 09:27
Происшествия 16.11.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2020 13:11
Происшествия 15.11.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2020 10:37
Происшествия 15.11.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2020 10:29
Происшествия 15.11.2020 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2020 10:09
Происшествия 15.11.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2020 16:03
Происшествия 14.11.2020 16:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:23
«Это финиш»: окончание второго этапа ремонта моста на Волжской ГЭС ознаменовалось гигантской пробкойСмотреть фотографии
18:55
Суд арестовал врио главы "всего пространства Волгоградской области" и его сообщниковСмотреть фотографии
17:45
Внимание, подмена!: телефонные мошенники обкатывают в Волгограде новый сценарий хищения денегСмотреть фотографии
17:10
Спикер Волгоградской облдумы возглавил влиятельную организацию регионаСмотреть фотографии
16:45
Под надежной цифровой защитой: 26 тысяч волгоградцев выбрали антивирусы от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:39
Депутатам не дает покоя касса госпредприятий Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:41
Заказные письма в смартфонеСмотреть фотографии
15:41
В правительстве России одобрили переход Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
15:37
В Волгоградской области похоронили майора полицииСмотреть фотографии
14:52
ВТБ предупреждает об активизации мошенников перед «черной пятницей»Смотреть фотографии
14:52
Жителям Волжского предоставили новый номер для дозвона в поликлиникиСмотреть фотографии
14:46
Банк «Открытие» снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картойСмотреть фотографии
14:34
Глав трех поселков в Волгоградской области наказали за дробление бюджетных закупокСмотреть фотографии
14:15
«Глазам не верим»: в подъезд волгоградской многоэтажки вернули исчезнувшую дверьСмотреть фотографии
13:51
На Мамаевом кургане в Волгограде стрелялиСмотреть фотографии
13:21
Наколдовала миллион: в Волгоградской области судят лжецелительницуСмотреть фотографии
12:56
Тепловые сети 20-тысячного города в Волгоградской области пустили с молотка за долгиСмотреть фотографии
12:54
Рецидивист ограбил в Волгограде офис микрозаймовСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде следователи ищут виновников гибели девушки при взрыве газаСмотреть фотографии
11:57
Все страшнее: еще пятерых жителей Волгоградской области убил коронавирусСмотреть фотографии
11:22
УФСБ России по Волгоградской области и Астраханская таможня не дали доброСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области подсчитали количество уволенных и сокращенныхСмотреть фотографии
10:44
Восьмерка с пьяным водителем оказалась в канаве в Ольховском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области после ДТП со скорой помощью госпитализировали четверых человекСмотреть фотографии
10:24
Губернатор Волгоградской области уехал на "Соединение фронтов"Смотреть фотографии
10:20
В Волгограде крупному застройщику суд удвоил неустойку за просрочку сдачи многоэтажкиСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области ЖЭУ заставили отремонтировать аварийный балконСмотреть фотографии
08:42
Улицы Волгограда припорошило первым снегомСмотреть фотографии
19:38
Жители глубинки Волгоградской области просят вернуть к жизни "жертву" оптимизации медициныСмотреть фотографии
17:45
Жизнь после COVID: волгоградцам требуется лечение дома после выписки из стационаровСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 