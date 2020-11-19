Экономика

ВТБ поддержал проект по сохранению объекта культурного наследия в Ростове

Экономика 19.11.2020 12:56 Новости компаний
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19.11.2020 12:56 Новости компаний


ВТБ открыл компании «Мир ремонта» кредитную линию на общую сумму 580 млн рублей сроком на четыре года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, часть средств будет направлена на реализацию инвестиционного проекта по сохранению объекта культурного наследия − здания издательства «Молот» в центре Ростова-на-Дону.
Проект предполагает замену кровли, укрепление стен и фундамента, реставрацию фасада здания 1930-х годов постройки.  Ремонтные работы планируется завершить в конце первого квартала будущего года.
«Сегодня многие предприниматели в разных регионах участвуют в решении вопросов развития городской инфраструктуры. Мы готовы поддерживать наших клиентов в реализации таких инициатив. Подобные проекты способствуют сохранению исторического облика российских городов и повышают их инвестиционную привлекательность», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
«Наше сотрудничество с ВТБ − яркий пример вовлеченности банка в развитие региональных предприятий малого и среднего бизнеса. Финансовая поддержка позволила нам сохранить основные ресурсы компании и планомерно нарастить привычный темп работы предприятий группы.  Крайне важно, когда банк является не только провайдером финансовых услуг, а скорее, настоящим партнером, который готов поддержать клиента в любых экономических реалиях», − подчеркнула Татьяна Шишкина, учредитель ООО «Мир ремонта».
Справка.  Основными направлениями деятельности ООО «Мир ремонта» являются розничная торговля через ТЦ формата DIY и сдача в аренду части торговых площадей.

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