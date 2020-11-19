Расследования

УФСБ России по Волгоградской области и Астраханская таможня не дали добро

Расследования 19.11.2020 11:22
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19.11.2020 11:22


Факт контрабанды оборудования через государственную границу РФ в Казахстан выявили в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Астраханской таможни и УФСБ России по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Астраханской таможне, через границу был незаконно переправлен прибор для измерения радиоактивного излучения "сканер радиации, дозиметр".  "Указанный товар включен в  список товаров и технологий двойного назначения п. 1.1.4.3, который может быть использован при создании вооружения и военной техники и в отношении которого осуществляется экспортный контроль.  Вывоз такого товара за пределы РФ, в том числе в Республику Казахстан, должен осуществляться по лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России в порядке, определённом постановлениями Правительства РФ от 07.06.2001 г. № 447 и от 15.09.2009 г. № 691", - рассказали в Астраханской таможне, уточнив, что  по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники.  Проводятся дальнейшие следственные действия.

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