Клиентам Сбербанка стали доступны две новые «копилки»





Сбербанк запустил два новых сервиса для регулярного накопления средств - «Копилка на 52 недели» и «Копилка для сдачи». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, подключить их можно . Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, подключить их можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн

Электронная копилка «52 недели» в течение года автоматически переводит средства клиента в сбережения с постоянным увеличением суммы. Шаг прибавления - 10, 25, 50 или 100 рублей соответственно. К примеру, шаг в 50 рублей означает, что в первую неделю копилка переведёт 50 рублей, во вторую - 100, в третью - 150 и так далее, каждый раз откладывая на 50 рублей больше. В итоге за год клиент накопит 68 900 рублей.

«Копилка для сдачи» округляет все покупки, оплаченные картой, до ближайшей круглой суммы, а сдачу переводит в сбережения. Круглая сумма - 10, 50 или 100 рублей. Например, если клиент совершил покупку на 138 рублей и выбрал округление до 10 рублей, то копилка пополнит счёт на 2 рубля (при округлении до 50 рублей - на 12 рублей, до 100 рублей - на 62 рубля).

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Клиентам банка доступно несколько вариантов «копилок», которые помогают регулярно, но небольшими, комфортными суммами перечислять деньги, формируя привычку сберегать. Подключить эти сервисы можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн за несколько кликов, после чего с помощью этого же приложения в любой момент можно наблюдать за своим накопительным счетом».

Сейчас в Сбербанке подключено уже порядка 2,5 млн активных копилок, объём переводов через которые в среднем составляет 5,2 млрд рублей в месяц. Помимо «Копилки для сдачи» и «52 недель» Сбербанк предлагает копилки «По расписанию» (еженедельно или ежемесячно откладывает определённую сумму), «Процент от доходов» (процент от зарплаты и других регулярных поступлений) и «Процент от расходов» (процент от суммы покупок за предыдущий день). Самая популярная у клиентов - копилка «По расписанию».

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