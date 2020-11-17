Происшествия

В центре Волгограда пенсионер сбил ребенка на самокате

Происшествия 17.11.2020 09:34
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17.11.2020 09:34


Школьник пострадал в результате наезда автомобиля "Рено Дастер" в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло напротив дома №12 по улице Невская. По предварительной информации, 67-летний водитель иномарки совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переезжал в неустановленном месте проезжую часть на самокате. Ребенка госпитализировали в медучреждение.

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