Происшествия

Разбил кружку о голову: в волгоградском хостеле подрались вахтовики

Происшествия 16.11.2020 12:29
0
16.11.2020 12:29


Драка между вахтовиками произошла в хостеле в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, с проникающим ранением роговицы глаза в больницу накануне был доставлен 48-летний житель Ульяновска. О травме криминального характера в полицию сообщили медики. Сотрудники районного отдела полиции задержали подозреваемого в нанесении травм - 33-летнего коллегу потерпевшего.
Установлено, что вахтовики в компании товарищей отмечали день рождения. Между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый взял кружку из-под пива и разбил ее о голову коллеги, повредив глаз.
Возбуждено уголовное дело ч.2. ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". За содеянное вахтовику грозит до 10 лет лишения свободы. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Происшествия
16.11.2020 10:37
Происшествия 16.11.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2020 09:35
Происшествия 16.11.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2020 09:27
Происшествия 16.11.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2020 13:11
Происшествия 15.11.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2020 10:37
Происшествия 15.11.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2020 10:29
Происшествия 15.11.2020 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2020 10:09
Происшествия 15.11.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2020 16:03
Происшествия 14.11.2020 16:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2020 11:15
Происшествия 14.11.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2020 09:38
Происшествия 14.11.2020 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2020 09:44
Происшествия 13.11.2020 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2020 09:18
Происшествия 12.11.2020 09:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2020 08:38
Происшествия 12.11.2020 08:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2020 13:33
Происшествия 10.11.2020 13:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2020 09:47
Происшествия 10.11.2020 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:44
В Волгограде два корпуса санатория «Ергенинского» отдали под COVID-19Смотреть фотографии
14:23
Подружись с искусственным интеллектом: «Ростелеком» – партнер программы «Инженерные каникулы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
Роспотребнадзор РФ сократил сроки выполнения тестов на COVID-19Смотреть фотографии
13:56
Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылкуСмотреть фотографии
13:38
Семь из десяти потребительских кредитов клиенты Сбербанка оформляют онлайнСмотреть фотографии
13:15
Контролера за ремонтом оборудования на Волжской ГЭС из Подмосковья осудили за подкупСмотреть фотографии
12:57
Волгоградские родители проводят пикеты против экспресс-судов над семьямиСмотреть фотографии
12:49
Метель бушует на границе Волгоградской и Ростовской областейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
В Волгоградской области ищут новых добровольцев для прививок от коронавирусаСмотреть фотографии
12:29
Разбил кружку о голову: в волгоградском хостеле подрались вахтовикиСмотреть фотографии
12:16
Губернатор Волгоградской области пообещал всем болеющим дома ковидникам бесплатные лекарстваСмотреть фотографии
12:00
12 погибших за три дня: в Волгоградской области лютует COVID-19Смотреть фотографии
11:42
Водителей удивил странный реагент на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:13
Волгоградская область и Адыгея выделились по размеру прожиточного минимумаСмотреть фотографии
10:37
Житель Волгоградской области сломал ноги соседу из-за водыСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде за бросание шелухи в Вечный огонь наказали двоих военнослужащихСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области в машину с подростком за рулем врезалась "четырнадцатая"Смотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области молодой водитель погиб в разбившейся легковушкеСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде УК наказали крупным штрафом за дождь в квартиреСмотреть фотографии
08:01
За один месяц в Волгоградской области некоторые продукты подорожали на третьСмотреть фотографии
22:23
Ушел из жизни известный волгоградский врачСмотреть фотографии
18:29
Избежать тюрьмы поджигателю чужого дома в Волгоградской области помогла погодаСмотреть фотографии
17:55
«Лаборатории перегружены»: семье заболевшей коронавирусом волгоградки отказали в бесплатном тестированииСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области COVID-19 убивает и старых, и молодыхСмотреть фотографии
16:27
Гендиректор волгоградского «Ротора» не против продажи пенного напитка на стадионахСмотреть фотографии
14:16
31-летняя жительница Волгоградской области родила 9 детейСмотреть фотографии
13:11
Два трупа в легковушке: в Волгоградской области лобовое ДТП с грузовиком почтовой службыСмотреть фотографии
12:16
Смертность от COVID-19 в Волгоградской области высокая вторые суткиСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде в сгоревшей машине погиб водительСмотреть фотографии
10:29
Поджигатели мусорных контейнеров набедокурили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 