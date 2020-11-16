Разбил кружку о голову: в волгоградском хостеле подрались вахтовики





Драка между вахтовиками произошла в хостеле в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, с проникающим ранением роговицы глаза в больницу накануне был доставлен 48-летний житель Ульяновска. О травме криминального характера в полицию сообщили медики. Сотрудники районного отдела полиции задержали подозреваемого в нанесении травм - 33-летнего коллегу потерпевшего.

Установлено, что вахтовики в компании товарищей отмечали день рождения. Между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый взял кружку из-под пива и разбил ее о голову коллеги, повредив глаз.

Возбуждено уголовное дело ч.2. ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". За содеянное вахтовику грозит до 10 лет лишения свободы.



