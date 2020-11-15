В Волгограде в сгоревшей машине погиб водитель

Происшествия 15.11.2020 10:37
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15.11.2020 10:37
Смертельная авария произошла ночью в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в 3:30 напротив дома №52 по улице Гремяченская 44-летний водитель «ВАЗ-21065» не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От удара машина загорелась. В результате ДТП водитель скончался на месте.
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