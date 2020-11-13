









Как ветром сдуло – загаженные туалеты исчезли с территории воинского мемориала в Россошках. Спустя три дня съемочная группа «Высота 102» вернулась на кладбище советских солдат в Городищенский район и не обнаружила там ни двух перекосившихся сортиров, ни ямы с мусором по-соседству. Как рассказал информагентству заместитель директора МБУ «Патриотцентр», после публикации «Высоты 102» на кладбище приезжали представители областного комитета по охране объектов культурного населения Волгоградской области. «Эти туалеты были временными, их устанавливали здесь поисковики, лагеря которых периодически базируются на территории мемориала. Поскольку уборные портили вид – их снесли», - пояснил Андрей Орешкин. На вопрос, когда вблизи могил советских солдат появятся современные туалеты, замдиректора «Патриотцентра» заявил, что возможно, в следующем году».





Располагавшуюся возле туалетов мусорную яму засыпали. Вывезли ли из нее предварительно отходы – остается неизвестным. Остается вопрос с отходами, которые сотрудники администрации мемориала в течение длительного времени хоронили в поле неподалеку от мемориала.

По сведениям информагентства, публикация «Высоты 102» вызвала резонанс в администрации Волгоградской области. «Поступил даже звонок из Москвы. Туалеты снесли не потому, что решили срочно поставить современные уборные, а чтобы отчитаться перед руководством об отсутствии проблемы и домыслах СМИ», - пояснил информированный собеседник «Высоты 102».





Воинское мемориальное кладбище в поселке Россошки является вторым по объему захоронений советских солдат в Волгоградской области после Мамаева Кургана. В Городищенском районе захоронено почти 24 тысячи останков защитников Сталинграда. Ежегодно мемориал посещают российские и иностранные гости. Через дорогу от советского кладбища расположены немецкие захоронения, за которыми ухаживают представители германской стороны. На кладбище солдат Гитлера расположено одноэтажного здание с информационным залом и благоустроенным туалетом, который открывают во время приезда делегаций. За 23 года существования мемориала воинов-победителей об элементарных удобствах власти не задумались. В настоящее время кладбище находится в ведении администрации Городищенского района.



