Общество

Чиновникам стало стыдно за страшный сортир и свалку на воинском кладбище под Волгоградом

Общество 13.11.2020 14:45
0
13.11.2020 14:45




Как ветром сдуло – загаженные туалеты исчезли с территории воинского мемориала в Россошках. Спустя три дня съемочная группа «Высота 102» вернулась на кладбище советских солдат в Городищенский район и не обнаружила там ни двух перекосившихся сортиров, ни ямы с мусором по-соседству. Как рассказал информагентству заместитель директора МБУ «Патриотцентр», после публикации «Высоты 102» на кладбище приезжали представители областного комитета по охране объектов культурного населения Волгоградской области. «Эти туалеты были временными, их устанавливали здесь поисковики, лагеря которых периодически базируются на территории мемориала. Поскольку уборные портили вид – их снесли», - пояснил Андрей Орешкин. На вопрос, когда вблизи могил советских солдат появятся современные туалеты, замдиректора «Патриотцентра» заявил, что возможно, в следующем году».

Располагавшуюся возле туалетов мусорную яму засыпали. Вывезли ли из нее предварительно отходы – остается неизвестным. Остается вопрос с отходами, которые сотрудники администрации мемориала в течение длительного времени хоронили в поле неподалеку от мемориала.
По сведениям информагентства, публикация «Высоты 102» вызвала резонанс в администрации Волгоградской области. «Поступил даже звонок из Москвы. Туалеты снесли не потому, что решили срочно поставить современные уборные, а чтобы отчитаться перед руководством об отсутствии проблемы и домыслах СМИ», - пояснил информированный собеседник «Высоты 102».

Воинское мемориальное кладбище в поселке Россошки является вторым по объему захоронений советских солдат в Волгоградской области после Мамаева Кургана. В Городищенском районе захоронено почти 24 тысячи останков защитников Сталинграда. Ежегодно мемориал посещают российские и иностранные гости. Через дорогу от советского кладбища расположены немецкие захоронения, за которыми ухаживают представители германской стороны. На кладбище солдат Гитлера расположено одноэтажного здание с информационным залом и благоустроенным туалетом, который открывают во время приезда делегаций. За 23 года существования мемориала воинов-победителей об элементарных удобствах власти не задумались. В настоящее время кладбище находится в ведении администрации Городищенского района.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Общество
13.11.2020 10:24
Общество 13.11.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2020 10:09
Общество 13.11.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2020 20:20
Общество 12.11.2020 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2020 19:11
Общество 12.11.2020 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2020 18:32
Общество 12.11.2020 18:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.11.2020 17:21
Общество 12.11.2020 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2020 16:09
Общество 12.11.2020 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.11.2020 15:54
Общество 12.11.2020 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2020 14:03
Общество 12.11.2020 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2020 11:12
Общество 12.11.2020 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2020 19:38
Общество 11.11.2020 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2020 16:37
Общество 11.11.2020 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2020 15:49
Общество 11.11.2020 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2020 12:27
Общество 11.11.2020 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2020 12:15
Общество 11.11.2020 12:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:15
Экс-участника «Дома-2» из Волгограда осудили за обман в инстаграмСмотреть фотографии
14:45
Чиновникам стало стыдно за страшный сортир и свалку на воинском кладбище под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Исчезли в пандемию: жители Волгоградской области днем с огнем ищут инфекционистовСмотреть фотографии
13:10
Жительницу Волгограда ждет суд за попытку завладеть квартирой умершей пенсионеркиСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус в Волгоградской области убивает пожилыхСмотреть фотографии
12:05
Сбербанк в Поволжье нарастил кредитный портфель за счет предприятий АПКСмотреть фотографии
12:03
Места в ковидных стационарах Волгоградской области освобождаются для новых пациентовСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде провалилась попытка брокера-миллионера обрести свободуСмотреть фотографии
10:24
Волшебный укол из США может спасти маленького Илюшу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом сотрудницу органов опеки за видимость работы оштрафовали и уволилиСмотреть фотографии
09:44
Продажу запасных частей к фронтовому бомбардировщику СУ-24 пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:28
Под Волгоградом чиновники прозевали образование кладбища стройматериалов в природном паркеСмотреть фотографии
21:02
Михаил Мишустин ждет от губернаторов доклада о ситуации с коронавирусомСмотреть фотографии
20:20
Семья из Волгограда отсудила деньги за отмененную из-за COVID поездку в ТурциюСмотреть фотографии
19:11
Разрешилась интрига с присвоением известного имени новой дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:32
В кабинет губернатора Волгоградской области пришла налоговаяСмотреть фотографии
18:31
В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурентаСмотреть фотографии
17:42
Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ ОнлайнСмотреть фотографии
17:21
«Налетай, торопись!»: к распродаже имущества готовятся власти Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:10
Банк «Открытие»: пандемия не уменьшила доходы почти для половины жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:51
На «Волгоград Арене» проверят спортивное освещениеСмотреть фотографии
16:34
Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионераСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса «Помогать просто»Смотреть фотографии
15:54
В Волгограде известного застройщика завалили исками из-за срыва сдачи ЖК «Бастион»Смотреть фотографии
15:34
Обучение, финансы, CRM: что предлагает «Зелёная неделя» для бизнеса?Смотреть фотографии
14:03
Пульсоксиметры в Волгограде становятся предметами роскошиСмотреть фотографии
13:15
Растет скорбный список умерших от коронавируса жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолгиСмотреть фотографии
11:59
Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
11:34
Автомат Калашникова и боеприпасы обнаружены при демонтаже гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 