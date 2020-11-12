Спорт

На «Волгоград Арене» проверят спортивное освещение

Спорт 12.11.2020 16:51
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12.11.2020 16:51


Систему спортивного освещения на стадионе «Волгоград Арена» проверят за 480 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, работы по юстировке, калибровке и замеру освещенности спортивного освещения на стадионе заказало ГАУ Волгоградской области «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена». Закупка осуществляется у единственного поставщика, который должен выполнить все работы за две недели после подписания контракта. 
Согласно документации, система спортивного освещения «Волгоград Арены» состоит из 328 прожекторов Arena Vision MVF404, 328 металлогалогенных ламп 2000 Вт и 328 высокотехнологичных блоков для разрядных ламп большой мощности. 
Система спортивного освещения стадиона обеспечивает качественное и комфортное освещение спортивных соревнований для телевидения, игроков, зрителей и судей. Схема размещения и нацеливания осветительных приборов обеспечивает многостороннее освещение арены без резких теней, учитывает размещение всех телекамер. Осветительное оборудование расположено на специальных кольцевых технических мостиках, на отметке + 37 м. 
Стадион «Волгоград Арена» предназначен для проведения матчей международного уровня и чемпионата России, осуществления тренировочного процесса, подготовки местной команды к очередным матчам в период проведения чемпионата России и международных турниров и в период межсезонной подготовки, занятия другими видами спорта, проведения массовых зрелищных спортивных и культурных мероприятий.

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