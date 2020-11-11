



«Статистика по количеству заболевших коронавирусом корреспондирует более-менее с реальной картиной», - так ответил на сегодняшнем брифинге заместитель председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на вопрос корреспондента ИА «Высота 102» о достоверности публикуемых ежедневно данных. Ранее в редакцию информагентства обращались граждане, которые жаловались на отказ терапевтов в районных поликлиниках направить заболевших вопгоградцев на бесплатный тест на COVID-19. Средства же на платные тесты есть далеко не у всех. В связи с чем жители предположили, что официальная статистика может отличаться от реальной картины с заболеваемостью коронавирусом.

По словам Николая Алимова, объем ПЦР-исследований в регионе сегодня значительно вырос. Если в начале пандемии лаборатории делали около 2 тысяч тестов в сутки, то теперь эта цифра подбирается к 5 тысячам. А до конца года планируется выйти на новый рубеж – до 7 тысяч исследований в сутки. При этом, подчеркнул зампредседателя облкомздрава, медперсонал адаптируется к работе с тестами и говорить, что «они недоступны, нельзя». Другое дело, продолжил Николай Алимов, что на тестирование пациент должен направляться по медицинским показаниям, а не по желанию человека, у которого таких показаний нет. «Зачастую самоназначения – бессмысленны, пациенты получают отрицательные результаты, которые никоим образом не влияют на статистику положительных тестов, только занимаются мощности лабораторий», - пояснил чиновник.

По его словам, в стационарах ПЦР проводят всем поступившим больным. При этом Николай Алимов признал, что иногда человек болен коронавирусом, а тесты заболевание не показывают. Это происходит, когда инфекция проникает в легкие – тогда мазок из полости носоглотки, действительно, уже отрицательный. Но в статистику, которая основывается только на результатах тестирования, такие случаи не входят.

Напомним, суточный прирост новых заболевших в регионе увеличивается плавно. Так, в субботу и воскресенье суточная заболеваемость была 218 и 222 человека соответственно. В понедельник, 9 ноября, - 225, вторник, 10 ноября, - 227 человек и за 11 ноября - 229 человек.



