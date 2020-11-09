В Волгоградской области соцработник Путина стала депутатом-единороссом





«Единая Россия» получила большинство депутатских мест на прошедших 8 ноября местных выборах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам досрочного голосования за сельских депутатов двух представительных собраний в Старополтавском районе 12 из 14 мандатов досталось партии власти. От КПРФ прошли двое человек. Ни один из четырех представителей ЛДПР место в думе не получил. «Справедливая Россия» в избирательных кампаниях не участвовала. Представительные собрания, в каждом из которых по семь человек, сформированы в Калышкинском и Харьковском сельском поселениях.

«Единая Россия» провела в депутаты Колышкинской думы несколько пенсионеров, сотрудников предприятий и бюджетников. Среди последних – директор досугового центра и водитель из госучреждения. В Харьковскую сельскую думу под флагом партии Дмитрия Медведева прошли, помимо прочих, главбух колхоза, механизатор и соцработник из дома престарелых по фамилии Путина.



