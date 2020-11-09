Общество

В Волгоградской области соцработник Путина стала депутатом-единороссом

Общество 09.11.2020 12:41
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09.11.2020 12:41


«Единая Россия» получила большинство депутатских мест на прошедших 8 ноября  местных выборах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102»,  по итогам досрочного голосования за сельских депутатов двух представительных собраний в Старополтавском районе 12 из 14 мандатов досталось  партии власти. От  КПРФ прошли двое человек.  Ни один из четырех представителей ЛДПР место в думе не получил. «Справедливая Россия» в избирательных кампаниях не  участвовала. Представительные собрания, в каждом из которых по семь человек, сформированы в Калышкинском и Харьковском сельском  поселениях.
«Единая Россия» провела в депутаты Колышкинской думы несколько пенсионеров,  сотрудников предприятий  и бюджетников. Среди последних – директор досугового центра и водитель  из госучреждения. В Харьковскую сельскую думу под флагом партии Дмитрия Медведева  прошли, помимо прочих, главбух колхоза, механизатор и соцработник  из дома престарелых по фамилии Путина.

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