Здравоохранение 08.11.2020 20:47
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08.11.2020 20:47
В волгоградских поликлиниках тестирование пациентов, вылечившихся от коронавируса, будет проходить в приоритетном порядке. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Ранее жители региона жаловались на проблему выписки с больничного после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией из-за того, что в поликлиниках не брали финишный тест на COVID-19. Так, один из читателей рассказал, что находится на больничном с 22 сентября, за это время у него взяли один тест – 30 сентября, который оказался положительным. Мужчина уже чувствует себя хорошо, однако повторный тест у него не берут. Из-за этого он не может выписаться и закрыть больничный, соответственно, работодатель не оплачивает ему период лечения. «Это называется, выжил после коронавируса, теперь выживи без денег», - возмущается волгоградец. Николай Алимов посоветовал в таких случаях жаловаться в колл-центр, сотрудники которого должны сообщать о возникших проблемах в поликлиники.
Ранее, напомним, представители облкомздрава объясняли трудности с тестированием в поликлиниках необходимостью брать тесты в первую очередь у пациентов, проходящих лечение в стационарах, чтобы освобождать койки в больницах для более нуждающихся. Однако и сейчас некоторые пациенты, в частности, из Михайловской ЦРБ сообщали, что после выздоровления у них не берут тесты. В облкомздраве поясняли, что пациент может выписаться и без результата тестирования. Но не все на это соглашаются, опасаясь покинуть больницу с недолеченным заболеванием.
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