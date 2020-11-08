В Волгоградской области не нашли земли для проекта реновации аварийного жилья

Экономика 08.11.2020 10:24
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08.11.2020 10:24
Чиновников Волгоградской области вызвали «на ковер» в Фонд ЖКХ с отчетом по вопросам развития застроенных территорий в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в госкорпорации, представителям Волгоградской области, а также Воронежской и Челябинской областей и Удмуртской республики ранее предложили отобрать земельные участки на своих территориях для последующей компенсации компаниям-застройщикам расходов на переселение граждан из аварийного жилья в рамках договоров развития застроенных территорий. Заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Валентин Сучков рассказал, что на территории региона было отобрано 14 участков, однако большинство из них по разным причинам не может быть предложено для участия в данном проекте. Лишь один из них, который находится на окраине города, соответствует методическим рекомендациям и может быть включен в договор развития застроенных территорий. Однако, по предварительной оценке, освоение данного участка будет иметь низкую экономическую эффективность, поскольку на его территории имеется только один аварийный дом. Расчеты по данному участку будут представлены в Фонд ЖКХ в ближайшее время, заверил чиновник.
Как выяснилось, туго идут дела в этом направлении и в других субъектах, которые принимали участие в совещании в Фонде ЖКХ. Между тем, развитие застроенных территорий является перспективным проектом в решении проблемы аварийного жилья. Его сравнивают с известной реновацией. Этот проект направлен на более эффективное использование городских территорий, занятых жильем несоответствующим существующим стандартам качества, путем его реконструкции или сноса с последующим возведением в соответствии с принятыми правилами землепользования и генеральным планом, а также создание или реконструкция необходимых объектов инфраструктуры в границах развиваемой территории. То есть на месте аварийного жилья вполне могут появиться современные микрорайоны, а застройка таких территорий может оказаться для застройщика крайне выгодным делом. К слову, территорий, занятых старыми двухэтажками, в Волгограде и в Волжском немало. Однако, несмотря на солидный возраст таких домов, они не имеют статус аварийного жилья, а потому не могут участвовать в данном проекте.
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