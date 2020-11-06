Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры и сотни товаров и услуг со скидкой до 70%

Экономика 06.11.2020 09:49 Новости компаний
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06.11.2020 09:49 Новости компаний
В России стартует Зелёный день от Сбера. Он состоится 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
В этом году Зелёный день пройдёт в три этапа:
• со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;
• 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;
• 11–12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров, которых в этом году более 170.
Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.
Если в «чёрную пятницу» люди занимают очередь в 5 утра, чтобы купить смартфон со скидкой, то в Зелёный день Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру! И никакую очередь занимать не надо. При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 ЖК во всех регионах страны. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников Зелёного дня.
В «чёрную пятницу» люди возвращаются домой радостные, но уставшие, с кучей больших и маленьких коробок. В Зелёный день все покупки можно оформить онлайн и не почувствовать никакой усталости, а только радость. И коробка, кстати, будет: мультимедийная приставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением, превращающая любой телевизор в центр развлечений. В Зелёный день её можно приобрести по специальной цене.
В Зелёный день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.
Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Как показало исследование фонда ʺОбщественное мнениеʺ, сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Уверен, наш ʺЗелёный деньʺ поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции. Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на Сбер Конф, — приставка SberBox и подписка СберПрайм, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом. Так что Зелёный день — не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня».
Среди региональных партнеров Поволжского банка Сбербанка специальными предложениями порадуют «Много мебели», которые предоставят скидку по промокоду на мебель для дома, и DutyBox — дисконт до 10% на стартовый набор бытовой химии.
Специальное предложение ждёт жителей Астраханской и Волгоградской области. Так, сеть магазинов «Парфюм Декор» предоставит скидку до 25% на косметику, парфюмерию, бытовую химию по акционному промокоду в Волгограде, Волжском, Городище, Ахтубинске и Знаменске.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Акция «Зеленый день», приуроченная ко дню рождения банка 12 ноября, уже традиционно позволяет жителям России приобретать финансовые и нефинансовые услуги Сбера на особых условиях. К акции присоединяются и партнеры банка из разных областей торговли и сферы услуг. Итоги прошлых лет показали, что клиентам понравилась наша идея, и они активно участвовали в «Зеленом дне». Уверен, что и в этот раз каждый сможет найти для себя интересные предложения, спектр которых существенно расширился».
Зелёный день, приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году. В первый же Зелёный день участниками акции стали миллионы россиян. К мероприятию сразу присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране. По итогам акции продажи выросли в разы, позитивный эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому самый выгодный день в году стал новой традицией, заметной для всей страны. В 2019 году Зелёный день значительно набрал обороты, за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тыс. А сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей.
Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.
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