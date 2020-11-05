В Волгоградской области вновь подорожали масло и сахар

Экономика 05.11.2020 10:30
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05.11.2020 10:30
Рост цен на популярные продукты питания продолжился в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, на прошлой неделе вновь повысилась цена на сахар – на 2,33% (48,39 рублей за кг), на растительное масло – на 2,05% (108,39 рублей за кг), на яйца – на 1,14% (55,03 рубля за десяток). Больше всего подорожали свежие помидоры – почти на 12% (66,20 рублей за кг), свежие огурцы стали дороже на 3,3% (66,63 рубля за кг). А вот свежая капуста на прошлой неделе подешевела почти на 5% - теперь она стоит в среднем 16,73 рубля за кг.
Напомним, растительное масло и сахар резко подорожали с начала осени. Ранее в ФАС России заявляли о том, что следят за ценами на сахар и подсолнечное масло для контроля возможного сговора производителей. Однако этот контроль не отразился на продолжающемся росте цен.
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