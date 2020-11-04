



Водителю, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили ИА «Высота 102» в Новоаннинском районном суде, 25-летний житель Дагестана будет изолирован от общества на два месяца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагическое ДТП случилось 31 октября. Примерно в четыре часа утра, управляя автомобилем марки «Mitsubishi Lancer», двигаясь по федеральной автодороге Москва-Астрахань, на 742 км. в Новоаннинском районе Волгоградской области, мужчина уснул за рулем своего авто, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем марки «Daewoo Nexia», двигавшегося по направлению в г. Волгоград по своей полосе движения. В результате водитель автомобиля ««Daewoo Nexia», 54-летний житель Фролово, от полученных травм скончался на месте ДТП. Виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник с задержанием и избранием меры пресечения в виде заключения под стражу были не согласны, просили избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Решение суда не вступило в законную силу.



