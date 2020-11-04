Происшествия

Уснул за рулем: в Волгоградской области арестовали жителя Дагестана за смертельное ДТП

Происшествия 04.11.2020 21:27
0
04.11.2020 21:27


Водителю, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили ИА «Высота 102» в Новоаннинском районном суде, 25-летний житель Дагестана будет изолирован от общества на два месяца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Трагическое ДТП случилось 31 октября. Примерно в четыре часа утра,  управляя автомобилем марки «Mitsubishi Lancer», двигаясь по федеральной автодороге Москва-Астрахань, на 742 км. в Новоаннинском районе Волгоградской области, мужчина уснул за рулем своего авто, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем марки «Daewoo Nexia», двигавшегося по направлению в г. Волгоград по своей полосе движения. В результате  водитель автомобиля ««Daewoo Nexia», 54-летний житель Фролово,  от полученных травм скончался на месте ДТП. Виновнику  ДТП грозит лишение свободы сроком до пяти лет. 
В судебном заседании обвиняемый и его защитник с задержанием и избранием меры пресечения в виде заключения под стражу были не согласны, просили избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Решение суда не вступило в законную силу. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Происшествия
04.11.2020 12:11
Происшествия 04.11.2020 12:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2020 10:21
Происшествия 04.11.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2020 09:33
Происшествия 04.11.2020 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2020 16:09
Происшествия 03.11.2020 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2020 14:38
Происшествия 03.11.2020 14:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2020 11:38
Происшествия 03.11.2020 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2020 10:35
Происшествия 03.11.2020 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2020 17:10
Происшествия 02.11.2020 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2020 10:35
Происшествия 02.11.2020 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2020 10:09
Происшествия 02.11.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2020 11:42
Происшествия 01.11.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2020 10:08
Происшествия 01.11.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2020 09:58
Происшествия 01.11.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2020 17:31
Происшествия 31.10.2020 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2020 11:34
Происшествия 31.10.2020 11:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Уснул за рулем: в Волгоградской области арестовали жителя Дагестана за смертельное ДТПСмотреть фотографии
20:27
В Волгоградской области не признали смерти шести человек от коронавируса за суткиСмотреть фотографии
19:23
Движение транспорта ограничат на набережной Волгограда во время прощания с экс-губернаторомСмотреть фотографии
18:12
В Волгоградской области суд приступил к рассмотрению уголовного дела мэра МихайловкиСмотреть фотографии
17:39
В волгоградском облкомздраве отчитались о решении проблемы тестирования пациентов перед плановой госпитализациейСмотреть фотографии
16:21
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о смерти Романа ГребенюкаСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде объявлен в розыск подозреваемый в страшном убийствеСмотреть фотографии
14:19
На крупной растрате попался гендиректор предприятия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:11
В Волжском дети получили ожоги во время игры с бензином в туалетеСмотреть фотографии
12:07
Хуже – некуда: страшные данные об умерших от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде хоронят убитого Мелконяном отца школьницыСмотреть фотографии
10:32
Зрителям волгоградских театров запретят дарить цветы артистам из-за пандемииСмотреть фотографии
10:21
Мошенники оставили без миллиона накоплений трудящихся и пенсионеров из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:33
В Волгоградской области фура переехала пешеходаСмотреть фотографии
09:21
В парке Волжского из яиц вылупились динозаврыСмотреть фотографии
21:03
В волгоградском облкомздраве пояснили необходимость похорон в черных мешках и в закрытых гробахСмотреть фотографии
20:13
Сбербанк и Mastercard запускают SberPayСмотреть фотографии
18:48
В Волгограде экс-судье отсрочили на 14 лет тюремное наказание за смерть братьевСмотреть фотографии
16:31
Автомобили чиновников Волгоградской области временно отдают медикамСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде охранник украл из кабинета босса 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:38
Авария под Волгоградом: жестко столкнулись маршрутка, легковушка и автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
«Проверят на вменяемость»: односельчане изгонявшей бесов семьи в Волгоградской области рассказали о своих соседяхСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
Опрос НПФ «Сафмар» выявил ключевой фактор при выборе инструмента сбережения для россиянСмотреть фотографии
13:58
Спикеры опорного вуза Волгоградской области примут участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020Смотреть фотографии
13:23
В Волгограде прощание с экс-губернатором Николаем Максютой пройдет с ограничениямиСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян попросился на свободуСмотреть фотографии
13:04
Губернатор и силовики секретно поговорили об обстановке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:57
Эксперты определили лидеров скорости интернетаСмотреть фотографии
12:00
Без просвета: коронавирус не сбавляет темпов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде умерла жертва аварии с участием водителя ПогосянаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 