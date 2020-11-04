Происшествия

Мошенники оставили без миллиона накоплений трудящихся и пенсионеров из Волгоградской области

Происшествия 04.11.2020 10:21
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04.11.2020 10:21


Четверо жителей Волгоградской области вновь стали жертвами телефонных мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, аферисты действуют по хорошо знакомой схеме -  под видом сотрудников службы безопасности банков звонят  гражданам, сообщая, что с банковской картой производятся какие-либо незаконные операции, либо что на гражданина оформлен он-лайн кредит. Мошенники просят сообщить необходимые реквизиты, в том числе код или номер, который придет в СМС на сотовый телефон владельца счета. Получив необходимые сведения от человека, аферисты через личный кабинет пользователя перечисляют деньги себе на счет.
Так, за прошедшие сутки у 26-летней волжанки были похищены 60 тыс.; у 32-летнего работника металлургического предприятия из Волжского – 370 тыс. рублей;  у 43-летнего рабочего из г. Котельниково – 121 тыс. рублей; у 61-летней пенсионерки из р.п. Городище – 476 тыс. рублей.
В общей сумме граждане потеряли от действий мошенников 1,027 млн. рублей. 
В ГУ МВД по Волгоградской области в который уже раз напоминают  - настоящие работники банка никогда не звонят и не запрашивают по телефону сведения о карте клиента, её номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты, срок её действия и пин-код.
Если собеседник пытается получить от вас данные сведения, либо просит сообщить коды, которые пришли на Ваш телефон от банка, прекратите с ним разговор.
Прежде, чем на слово верить звонившему, обратитесь в банк, обслуживающий вашу банковскую карту, чтобы убедиться в безопасности вашего счета. Лично посетите отделение банковской организации или наберите номер банка.

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