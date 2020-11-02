В Волгограде бедового родственника Владимира Кадина не отпустили из-под стражи





Алексей Бухаткин неудачно попытался добиться изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, учитывая, что Бухаткин официально нигде не работает, ранее судим и обвиняется в совершении преступления в период неснятой и не погашенной судимости, суд не нашёл оснований для отмены или изменения избранной в отношении него меры пресечения. Постановлением Ворошиловского районного суда Волгограда срок содержания Алексея Бухаткина под стражей продлён до 23 декабря текущего года. Областной суд оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Известный в определенных кругах как «Букатан»





По версии следствия, 21 июля текущего года Алексей Бухаткин совместно с иными лицами, находясь в кафе «Гуляй поле», угрожая и действуя из корыстных побуждений, незаконно предъявил потерпевшему П. требования о передаче автомобиля «BMW 520i».

«23 июля 2020 года Бухаткин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 24 июля ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ.

25 июля суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В октябре 2020 года следователь обратился в суд с ходатайством о продлении избранной в отношении Бухаткина меры пресечения, мотивируя это тем, что по делу необходимо выполнить ряд следственных действий, получить результаты назначенных экспертиз и ознакомить с ними заинтересованных лиц, а также дополнительно допросить обвиняемого», - рассказали в суде.