200 тысяч рублей пассажиру заплатит «Волгоградский автобусный парк»

Расследования 02.11.2020 15:23
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02.11.2020 15:23
Компенсацию морального вреда с ООО «Волгоградский автобусный парк» удалось отсудить гражданке З.И., пострадавшей из-за ДТП с участием автобуса. Авария произошла 3 января 2019 года напротив дома № 11 по улице Вилянской в Волгограде - столкнулись пассажирский автобус № 79 и маршрутное такси «Газель». В результате столкновения З.И., находившаяся в салоне автобуса, получила телесные повреждения в виде сотрясения мозга, перелома носа и ушиба мягких тканей лица. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, решением Красноармейского районного суда с ООО «Волгоградский автобусный парк» в пользу З.И. была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей, а также судебные расходы в размере 16 500 рублей.
«Судом установлено, что вред потерпевшей был причинён в результате действий водителя автобуса, управлявшего источником повышенной опасности, и состоявшего на момент ДТП в трудовых отношениях с ООО «Волгоградский автобусный парк».
Разрешая спор, суд пришёл к выводу о том, что ООО «Волгоградский автобусный парк» является надлежащим ответчиком по делу, а требования истца о взыскании компенсации морального вреда являются законными и обоснованными. Не согласившись с постановленным решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу.
Волгоградский областной суд, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены судебного решения и оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения», - рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
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