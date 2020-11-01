Экономика

Сотрудники “Виво маркет” повышают квалификацию в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли

Экономика 01.11.2020 11:28 Новости компаний
0
01.11.2020 11:28 Новости компаний


Более 100 сотрудников компании “Виво маркет”с начала текущего года повысили профессиональную квалификацию в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли, - сообщили ИА «Высота 102» в компании. Совместные мероприятия, мастер-классы, обмен опытом и специалистами - о выгодном партнерстве, и не только, в интервью с директором колледжа Сергеем Самохваловым.

- В каких направлениях развивается сотрудничество “Вивомаркет” и Волгоградского колледжа ресторанного сервиса?
-Первое, что хотелось бы выделить, это повышение квалификации сотрудников предприятия и прохождение производственной практики нашими студентами. Бесспорно, для колледжа весьма значимо получать возможности трудоустройства выпускников. Разумеется, не на последнем месте для нас стоят совместные проекты, акции и другие мероприятия. У нас такой вес на рынке образовательных услуг, что мы можем выбирать себе партнеров. И никогда не пойдем туда, где нас (наших студентов) хоть раз обманули: не выплатили зарплату, где грязно, где не соблюдаются технологические требования. Компания “Виво маркет” входит в наш “золотой” пул. Нам всегда были интересны партнеры с большой производственной мощностью. Партнеры с цикличным производством, с использованием современных технологий, серьезными наставниками и ответственным подходом. Миссия компании- обеспечивать людей качественным, безопасным питанием, созвучна принципам работы колледжа. Полная открытость ведения бизнеса - тоже импонирует нам. В общем, наши ценности совпадают. “И дай нам бог людям послужить,” - это слова из гимна колледжа созвучны тому, что мы вместе делаем.

- Колледж являлся организатором и участником многих ярких, запоминающихся мероприятий. Какое из них запомнилось больше всего?
- В декабре прошлого года в ТРК “Мармелад” мы проводили уже пятый Региональный фестиваль-конкурс вкусных и нарядных пряничных домиков. Лучшие экземпляры дарили на Новый год и Рождество детям из многодетных семей, детских домов, приютов. Часть домиков продали, а деньги направили на благотворительность. Наши студенты очень гордились своим мастерством, когда видели, как вкусная красота радует детишек. Кстати, компания “Виво маркет” тогда помогла участникам с ингредиентами. Получилось здорово! Это тоже пример партнерства. Потенциальные работодатели во время таких акций, помимо всего прочего, получают возможность рекрутировать себе на работу лучших студентов.

- Чтобы делать такие произведения кондитерского искусства как пряничные домики, нужно большое мастерство. Значит, у вас в колледже для такой подготовки есть все необходимые условия?
- Именно так. В наше время учить работать повара на двух сковородках - это вчерашний день. Сейчас технологическое оборудование очень “умное», на нем нужно уметь работать. Скажу с гордостью, нам удалось выиграть федеральный грант на создание 5 мастерских, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Это мастерские: поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, ресторанный сервис, интернет-маркетинг. В полном объеме мы еще не запустились, но до конца года мастерские заработают. Но даже и без грантового оборудования с 2015 года колледж является хозяином площадки Worldskills Russia в регионе по поварскому и кондитерскому делу, по хлебопечению, осетинским пирогам, ресторанному сервису. 

Это диктует определенные высокие требования к материально-технической базе и профессионализму экспертов, то есть преподавателей. Традиционно призовые места по «нашим»  компетенциям остаются за нашими студентами. У нас было первое место на Дельфийских играх в России. По Абилимпикс наша студентка завоевала серебряную медаль в «Поварском деле» в прошлом году.
Годом ранее – золото в «Кондитерском деле». Более тридцати медалей всех достоинств завоевано нашими студентами на региональных и национальных Чемпионатах WORLDSKILLS. Мы получали награды на Всероссийском кулинарном чемпионате Chef a la Russe и ряде других престижных конкурсах. 
Несмотря на то, что при подготовке кадров мы сосредоточены на региональных потребностях, нас радует, когда приходят запросы о подтверждении диплома не только из России, но и из-за рубежа. Ведь повар одна из немногих профессий, которая имеет международное значение.

- Сергей Викторович, какие еще совместные проекты в планах?
- Мы надеемся, что после пандемии мы вернемся к реализации идеи о совместной программе по повышению профессиональной квалификации поваров региона возрастной 50+. Уверены, что удастся реализовать проект «Школьный десант», когда наши студенты в школах города проводят тематические мастер-классы по приготовлению кулинарных и кондитерских блюд. Задумок много, планов громадье – будем вместе подниматься к новым вершинам. МЫ - НЕ КАК ВСЕ!⠀

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Экономика
30.10.2020 16:49
Экономика 30.10.2020 16:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.10.2020 16:49
Экономика 30.10.2020 16:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.10.2020 15:30
Экономика 30.10.2020 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.10.2020 08:17
Экономика 30.10.2020 08:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2020 20:58
Экономика 29.10.2020 20:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.10.2020 15:14
Экономика 29.10.2020 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2020 12:24
Экономика 29.10.2020 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2020 16:40
Экономика 28.10.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2020 13:38
Экономика 28.10.2020 13:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2020 12:56
Экономика 28.10.2020 12:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.10.2020 13:15
Экономика 26.10.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2020 12:03
Экономика 26.10.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2020 09:38
Экономика 26.10.2020 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2020 13:11
Экономика 24.10.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2020 16:12
Экономика 23.10.2020 16:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:30
Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
12:18
«Кто в черном мешке?»: в Волгограде родные умершего в ковидном госпитале пенсионера потребовали опознания телаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Сядет надолго: избивший волгоградца Арсен Мелконян будет отвечать за смертьСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде жителям Семи ветров до конца дня обещают вернуть тепло и горячую водуСмотреть фотографии
11:58
Все больше и все страшнее: коронавирус вцепился в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:42
Житель Волжского намудрил со сказкой для полицииСмотреть фотографии
11:28
Сотрудники “Виво маркет” повышают квалификацию в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговлиСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде в массовом ДТП пострадали три человекаСмотреть фотографии
09:58
В станице Волгоградской области пьяный водитель протаранил заборСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде речные трамваи завершат осенний сезон 5 ноябряСмотреть фотографии
22:33
В Волгограде умерла Заслуженный тренер Арина ТарасоваСмотреть фотографии
21:37
Дети Волгоградской области получат "индивидуальные" подарки к Новому годуСмотреть фотографии
21:28
Придется посидеть без тепла: к ремонту рванувшего трубопровода в Дзержинском районе Волгограда подойдут основательноСмотреть фотографии
21:09
Чиновники запретили спасать приговоренные к казни дубы Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
18:22
Лекарств нет, но вы держитесь: больным волгоградцам предлагают ждать поставок в аптекиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Трагедия с гибелью молодой женщины произошла в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде снова «рванули» трубы: Семь ветров без тепла и горячей водыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Жительница Омска умерла в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
11:53
Психологический рубеж: в Волгоградской области количество зараженных коронавирусом перевалило за две сотниСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде ремонт бывшего кинотеатра «Победа» начался с пожараСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде от коронавируса скончался профессор ВГСПУ Анатолий ВырщиковСмотреть фотографии
09:52
Дагестанец вылетел на встречку: житель Волгоградской области погиб в лобовом ДТПСмотреть фотографии
09:01
Места есть: в волгоградском облкомздраве заявили о 933 свободных койках в ковидных отделенияхСмотреть фотографии
20:56
Жителей Волгоградской области обяжут носить маски в лифтах и на парковкахСмотреть фотографии
20:02
В Волгоградской области ликвидировали сбои с тестированием на COVID-19Смотреть фотографии
19:32
В Волгоградской области спустя 7 месяцев открываются кинотеатрыСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области разрешили работу бань и саунСмотреть фотографии
16:49
В Волгоградской области взлетели цены на квартиры в новостройкахСмотреть фотографии
16:49
«Россети» завершили подготовку к зиме во всех регионах присутствияСмотреть фотографии
15:30
ПСБ принимает участие в льготном финансировании сельскохозяйственных производителейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 