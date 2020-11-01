Сотрудники “Виво маркет” повышают квалификацию в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли





Более 100 сотрудников компании “Виво маркет”с начала текущего года повысили профессиональную квалификацию в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли, - сообщили ИА «Высота 102» в компании. Совместные мероприятия, мастер-классы, обмен опытом и специалистами - о выгодном партнерстве, и не только, в интервью с директором колледжа Сергеем Самохваловым .





- В каких направлениях развивается сотрудничество “Виво маркет” и Волгоградского колледжа ресторанного сервиса?

-Первое, что хотелось бы выделить, это повышение квалификации сотрудников предприятия и прохождение производственной практики нашими студентами. Бесспорно, для колледжа весьма значимо получать возможности трудоустройства выпускников. Разумеется, не на последнем месте для нас стоят совместные проекты, акции и другие мероприятия. У нас такой вес на рынке образовательных услуг, что мы можем выбирать себе партнеров. И никогда не пойдем туда, где нас (наших студентов) хоть раз обманули: не выплатили зарплату, где грязно, где не соблюдаются технологические требования. Компания “Виво маркет” входит в наш “золотой” пул. Нам всегда были интересны партнеры с большой производственной мощностью. Партнеры с цикличным производством, с использованием современных технологий, серьезными наставниками и ответственным подходом. Миссия компании- обеспечивать людей качественным, безопасным питанием, созвучна принципам работы колледжа. Полная открытость ведения бизнеса - тоже импонирует нам. В общем, наши ценности совпадают. “И дай нам бог людям послужить,” - это слова из гимна колледжа созвучны тому, что мы вместе делаем.





- Колледж являлся организатором и участником многих ярких, запоминающихся мероприятий. Какое из них запомнилось больше всего?

- В декабре прошлого года в ТРК “Мармелад” мы проводили уже пятый Региональный фестиваль-конкурс вкусных и нарядных пряничных домиков. Лучшие экземпляры дарили на Новый год и Рождество детям из многодетных семей, детских домов, приютов. Часть домиков продали, а деньги направили на благотворительность. Наши студенты очень гордились своим мастерством, когда видели, как вкусная красота радует детишек. Кстати, компания “Виво маркет” тогда помогла участникам с ингредиентами. Получилось здорово! Это тоже пример партнерства. Потенциальные работодатели во время таких акций, помимо всего прочего, получают возможность рекрутировать себе на работу лучших студентов.





- Чтобы делать такие произведения кондитерского искусства как пряничные домики, нужно большое мастерство. Значит, у вас в колледже для такой подготовки есть все необходимые условия?

- Именно так. В наше время учить работать повара на двух сковородках - это вчерашний день. Сейчас технологическое оборудование очень “умное», на нем нужно уметь работать. Скажу с гордостью, нам удалось выиграть федеральный грант на создание 5 мастерских, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Это мастерские: поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, ресторанный сервис, интернет-маркетинг. В полном объеме мы еще не запустились, но до конца года мастерские заработают. Но даже и без грантового оборудования с 2015 года колледж является хозяином площадки Worldskills Russia в регионе по поварскому и кондитерскому делу, по хлебопечению, осетинским пирогам, ресторанному сервису.





Это диктует определенные высокие требования к материально-технической базе и профессионализму экспертов, то есть преподавателей. Традиционно призовые места по «нашим» компетенциям остаются за нашими студентами. У нас было первое место на Дельфийских играх в России. По Абилимпикс наша студентка завоевала серебряную медаль в «Поварском деле» в прошлом году.

Годом ранее – золото в «Кондитерском деле». Более тридцати медалей всех достоинств завоевано нашими студентами на региональных и национальных Чемпионатах WORLDSKILLS. Мы получали награды на Всероссийском кулинарном чемпионате Chef a la Russe и ряде других престижных конкурсах.

Несмотря на то, что при подготовке кадров мы сосредоточены на региональных потребностях, нас радует, когда приходят запросы о подтверждении диплома не только из России, но и из-за рубежа. Ведь повар одна из немногих профессий, которая имеет международное значение.





- Сергей Викторович, какие еще совместные проекты в планах?

- Мы надеемся, что после пандемии мы вернемся к реализации идеи о совместной программе по повышению профессиональной квалификации поваров региона возрастной 50+. Уверены, что удастся реализовать проект «Школьный десант», когда наши студенты в школах города проводят тематические мастер-классы по приготовлению кулинарных и кондитерских блюд. Задумок много, планов громадье – будем вместе подниматься к новым вершинам. МЫ - НЕ КАК ВСЕ!⠀



