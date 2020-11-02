Более 55 млн рублей задолжали жители трех районов Волгоградской области за услугу по обращению с ТКО





Специалисты Регионального оператора Волгоградской области проанализировали уровень оплаты населением услуги по обращению с ТКО за первые осенние месяцы. В результате выявлено, что жители Котовского, Ленинского и Фроловского районов отличаются самой низкой платежной дисциплиной в регионе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Общая сумма долга составила более 55 млн. рублей, а уровень оплаты не превышает 75%. На особо несознательных должников уже подготовлены судебные приказы.

Несмотря на активную разъяснительную работу, проблема дебиторской задолженности населения перед ресурсниками по-прежнему стоит крайне остро. На первом этапе недисциплинированный потребитель получит письменное уведомление или долговую квитанцию с указанием суммы, которую обязан оплатить.

«Сейчас, пока действует мораторий на взыскание неустоек, оплатить долги крайне выгодно. Но надо помнить, что начисление пени за просрочку платежей приостановлено Правительством РФ лишь до 1 января 2021 г.. Пеня отразится в платежке вновь. И что тогда? Брать кредиты, влезать в новые долги, чтоб погасить старые? При этом, уже сейчас накопленная задолженность остается предметом судебных взысканий. А последствия для неплательщика могут стать крайне болезненными: ограничение выезда за границу, арест денежных средств на счетах, запрет на совершение любых сделок с имуществом», - рассказал заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ООО «Управление отходами – Волгоград» Петр Пименов.

на сайте и в личном кабинете . По реквизитам, указанным в платежном документе, пользователи также могут оплатить услугу в отделениях Сбербанка, Почты России и Почта Банка. Региональный оператор обеспечил возможность максимально удобно, не выходя из дома, оплачивать услугу по обращению с ТКО через дистанционные сервисы –. По реквизитам, указанным в платежном документе, пользователи также могут оплатить услугу в отделениях Сбербанка, Почты России и Почта Банка.

В компании надеются на сознательность потребителей услуги по обращению с отходами и рекомендуют оплачивать счета вовремя – строго до 10 числа каждого месяца! А возникшие трудности предлагают решать совместными усилиями.

По всем вопросам оплаты, перерасчета и порядка начислений можно обратиться в call-центр АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону в Волгограде: 8 (8442) 74-26-26. Жители Волгоградской области могут получить консультацию в местном отделении МФЦ. Телефон контакт-центра Волгоградского регионального оператора «Управление отходами – Волгоград»: (8442) 23-23-23.



