«Россети» завершили подготовку к зиме во всех регионах присутствия





Глава «Россетей» Павел Ливинский доложил сегодня министру энергетики РФ Александру Новаку и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву о 100% готовности электросетевого комплекса к зимним максимумам.

Как сообщает ИА «Высота 102», согласно докладу, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все компании Группы «Россети» прошли период подготовки с опережением графиков, в полном объёме выполнили намеченные мероприятия по обеспечению надёжного функционирования сетей.

На техническое обслуживание и ремонт компанией в текущем году направлено порядка 70 млрд рублей.

Физические объёмы работ по основным номенклатурным позициям сохранены либо увеличены. В том числе проведён ремонт 45 191 км ЛЭП 35 кВ и выше (+8% в годовом сравнении) и 613 трансформаторов (+1%).

На 100% сформирован запас оборудования, обеспечена полная готовность персонала к аварийно-восстановительным работам (10 082 бригады, 50 305 человек). Подразделения укомплектованы необходимой автомобильной и спецтехникой (24 721 единица).

В резерве у электросетевых компаний – 6 014 передвижных источников питания общей мощностью 482,2 МВт. Заключено 1 565 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

«Третий год подряд улучшаются показатели надёжности «Россетей». С 2017 года продолжительность и частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сокращены соответственно на 60% и 28%. Количество технологических нарушений c перерывами электроснабжения потребителей уменьшено на 52%», – добавил Павел Ливинский.

«Россети Юг» в регионах своей деятельности отремонтировала 42 силовых трансформатора и более 740 км воздушных линий электропередачи. На ремонтную программу направлено 1,6 млрд руб.

За девять месяцев текущего года количество технологических нарушений в сети 110 кВ и выше снизилось на 14 %, а среднее время восстановления электроснабжения по сравнению с показателями прошлого года на 13 % - до 1 часа 40 мин.

Для проведения аварийно-восстановительных работ во всех филиалах компании подготовлены 657 бригад в составе 3,4 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.

Парк резервных источников электроснабжения включает 330 дизель-генераторных установок суммарной мощностью 13,13 МВт. «Россети Юг» обеспечивает надежное электроснабжение 26 медучреждений с аппаратами искусственной вентиляции легких. Мощность передвижных РИСЭ, готовых для применения в больницах и медпунктах составляет более 2,4 МВт.

В волгоградском филиале «Россети Юг» проведен ремонт 996 коммутационных аппаратов, 18 силовых трансформаторов, 272 км ВЛ 35 кВ и выше. На финансирование ремонтной программы направлено 439 млн рублей.

Аварийный резерв укомплектован полностью. К работе в случае аварийных ситуаций на территории волгоградского региона готовы 193 бригады в составе 956 человек и 96 единиц техники.

Филиал располагает 83 мобильными источниками резервного электроснабжения общей мощностью 3,96 МВт. При подготовке энергокомплекса региона к зиме проведены 22 пробных плавки гололеда.



