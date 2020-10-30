В Волгограде угрозыск вышел на след троих проституток и сутенера

Расследования 30.10.2020 11:33
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30.10.2020 11:33
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области задержали мужчину, подозреваемого в организации занятия проституцией, и девушек, оказывавших услуги интимного характера. Как сообщили ИА «Высота 102» в полиции, оперативники установили, что 40-летний неработающий, ранее судимый за организацию занятия проституцией житель Кировского района Волгограда размещал в интернете объявления о наборе девушек, а также предложения для клиентов об оказании услуг интимного характера. Для осуществления противоправной деятельности подозреваемый арендовал квартиры в Центральном районе.
Фигурант сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Две 23-летние, а также 27-летняя женщины, оказывавшие услуги интимного характера, привлечены к административной ответственности по ст. 6.11. КоАП РФ (занятие проституцией).
Уголовным кодексом РФ за организацию занятия проституцией предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
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