Расследования

В Волгограде угрозыск вышел на след троих проституток и сутенера

Расследования 30.10.2020 11:33
0
30.10.2020 11:33


Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области задержали мужчину, подозреваемого в организации занятия проституцией, и девушек, оказывавших услуги интимного характера. Как сообщили ИА «Высота 102» в полиции,  оперативники установили, что 40-летний неработающий, ранее судимый за организацию занятия проституцией житель Кировского района Волгограда размещал в интернете объявления о наборе девушек, а также предложения для клиентов об оказании услуг интимного характера. Для осуществления противоправной деятельности подозреваемый арендовал квартиры в Центральном районе.
Фигурант сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Две 23-летние, а также 27-летняя женщины, оказывавшие услуги интимного характера, привлечены к административной ответственности по ст. 6.11. КоАП РФ (занятие проституцией).
Уголовным кодексом РФ за организацию занятия проституцией предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Расследования
29.10.2020 19:22
Расследования 29.10.2020 19:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2020 10:24
Расследования 29.10.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2020 16:18
Расследования 28.10.2020 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2020 15:58
Расследования 28.10.2020 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2020 10:50
Расследования 28.10.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2020 15:40
Расследования 26.10.2020 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2020 11:15
Расследования 26.10.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 12:55
Расследования 25.10.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 12:00
Расследования 25.10.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 11:09
Расследования 25.10.2020 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2020 14:17
Расследования 24.10.2020 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2020 09:17
Расследования 22.10.2020 09:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 19:01
Расследования 20.10.2020 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 16:23
Расследования 20.10.2020 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 13:35
Расследования 20.10.2020 13:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
ПСБ принимает участие в льготном финансировании сельскохозяйственных производителейСмотреть фотографии
14:46
Лекарств нет, но вы держитесь: больным волгоградцам предлагают ждать поставок в аптекиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Три роковых дня: в Волгоградской области еще четверо мужчин стали жертвами пандемииСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде похоронили ветерана, умиравшего возле ковидного госпиталяСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области назвали количество погибших от коронавируса медиковСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде прекратили полномочия судьи ДобрынинойСмотреть фотографии
11:51
Четыре трупа за сутки: в Волгоградской области больше 200 смертей от COVID-19Смотреть фотографии
11:33
В Волгограде угрозыск вышел на след троих проституток и сутенераСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом удачно сменивший партийную ориентацию депутат стал главой ГородищаСмотреть фотографии
10:47
Ни грамма перед дорогой: два нервных дня обещают устроить волгоградским водителям сотрудники ГИБДДСмотреть фотографии
10:46
Волгоградский «Ротор» заплатит за болельщиков-грубиянов и безмасочниковСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде отменяют 12 дачных маршрутовСмотреть фотографии
08:39
Главы российских регионов отчитаются о наличии лекарств перед МинздравомСмотреть фотографии
08:17
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: ряд районных коммунальных операторов не оплачивает электроэнергию весь 2020 годСмотреть фотографии
20:58
Половине жителей Волгоградской области хватает денег только на еду и одеждуСмотреть фотографии
20:36
Отделались условно: в Волгоградской области вынесен приговор по следам скандала с расчисткой ериковСмотреть фотографии
20:03
Широкую автодорогу построят в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:22
Дело о произволе на ферме расследовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:32
Об опасности инсульта напомнили жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:22
Востребованную цифровую профессию можно получить бесплатно по программам СбераСмотреть фотографии
16:41
Экспресс-тесты на COVID-19 увидели в поликлиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:23
Старый знакомый вредитель облюбовал центр ВолгоградаСмотреть фотографии
15:09
Сергею Лаврову в администрации президента передали шокирующий ответ для сторонников волгоградского времениСмотреть фотографии
14:08
«Вау эффект»: под Волгоградом детская поликлиника после ремонта ошеломила пациентовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
«Будут вывозить до зимы»: из Волжского в Ташкент назначили 13 дополнительных поездовСмотреть фотографии
13:28
Коронавирус выявили у главы здравоохранения Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Арестованный директор спортшколы в Волгограде задолжал миллионы семье убитого бизнесменаСмотреть фотографии
12:53
За сутки коронавирус подтвердили у 196 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:26
Единороссы устроили смотрины нового председателя комитета строительства Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Участники инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» обсудят цифровую трансформацию бизнеса в период пандемииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 