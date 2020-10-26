Общество

Десятки незаконных бюллетеней выявил суд на выборах под Волгоградом

Общество 26.10.2020 11:37
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26.10.2020 11:37


Городищенский районный суд Волгоградской области признал недействительными 36 избирательных бюллетеней на выборах в Городищенскую гордуму. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, нарушения выявлены на участке № 1211, где с 18 по 24 октября проходило досрочное голосование за депутата по Разгуляевскому округу № 4.
Недействительные бюллетени были обнаружены в день голосования, 25 октября, при вскрытии конвертов членами участковой комиссии. На подозрительных листах отсутствовали печати УИКа и подписи двоих ее членов. На некоторых документах подписи были поставлены на склейках конвертов. 
В ТИК и УИК на жалобы кандидата от КПРФ Юлии Гасановой, которую возмутили данные факты, не отреагировали. Поэтому женщина обратилась в райсуд. Суд подтвердил, что в нарушение закона Волгоградской области о местных выборах бюллетени не были признаны недействительными. Выявленные факты, как установил суд, не позволяют с достоверностью определить действительное волеизъявление избирателей. Кроме того, установленные обстоятельства свидетельствуют о нарушении избирательных прав заявителя, как кандидата.
Решением Городищенского районного суда административное исковое заявление Гасановой удовлетворено. Указанное решение может быть обжаловано. 
Между тем, победу в Разгуляевском одномандатном округе одержал выдвиженец от «Единой России». Коммунистка Гасанова заняла 4-ое место.
ТИК Городищенского района сегодня признал прошедшие выборы состоявшимися. Из 15 думских мандатов  10 получила партия «ЕР», 2 – КПРФ, по одному месту у ЛДПР и «Справедливой России». Также в представительное собрание прошел один кандидат-самовыдвиженец. Явка избирателей составила 9,17%. 

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