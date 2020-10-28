Пациент с короновирусом выпал из окна инфекционного госпиталя в Волгограде

Происшествия 28.10.2020 20:02
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28.10.2020 20:02
Сегодня около 6 утра 60-летний мужчина, находившийся на лечении в инфекционном госпитале на базе роддома в Кировском районе Волгограда выпал с 3 этажа, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы. Пациент с COVID-19 страдал нехваткой кислорода, получал его через специальную маску. В результате падения с высоты мужчина получил множественные переломы и другие травмы. После инцидента больной был доставлен в реанимацию больницы СМП № 15, расположенную в Красноармейском районе.
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