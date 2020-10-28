В Волгоградской области продавец виртуальной пшеницы получил реальный срок

Расследования 28.10.2020 16:18
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28.10.2020 16:18
Михайловский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 12 эпизодов преступлений, предусмотренных чч.3,5,6 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, а также мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба или ущерба в крупном размере). С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, установлено, что фигурант уголовного дела, действуя как физическое лицо, а также от имени трех подконтрольных юридических лиц, размещал в интернете объявления о продаже сельскохозяйственной продукции (пшеница, просо, семена подсолнечника) по ценам ниже рыночных.
После заключения договоров с потенциальными покупателями мужчина приобретал небольшие партии якобы продаваемой им продукции, которые для создания видимости исполнения договорных обязательств направлял клиентам.
Затем он требовал полную предоплату за крупные партии товаров, после перечисления которой на связь с покупателями больше не выходил.
Таким способом в период с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года ему удалось похитить более 25 млн рублей у восьми юридических лиц и четырех индивидуальных предпринимателей.
Вину в инкриминируемых деяниях лжекоммерсант полностью признал.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.
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