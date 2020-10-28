"Поехали ночью гулять": в Волгоградской области 14-летняя школьница погибла в перевернувшейся машине
Происшествия 28.10.2020 14:46
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28.10.2020 14:46
Палласовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована процессуальная проверка по факту гибели 14-летней школьницы в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне ночью девочка отдыхала в компании своей старшей подруги и двух парней, приехавших в этот день из города Ахтубинска Астраханской области. В какой-то момент приятели решили на автомобиле одного из них отправиться из села Кано Старополтавского района в Палласовку. Двигаясь по трассе, машина опрокинулась в кювет. От полученных травм девочка скончалась, остальные получили незначительные повреждения.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи территориального подразделения СКР. Для оказания помощи в расследовании смертельного ДТП в Старополтавский район направлены следователи-криминалисты областного управления ведомства. Проводится комплекс необходимых мероприятий по установлению виновных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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