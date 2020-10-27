



Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла на пенсию после скандала со смертью на ИВЛ больных с коронавирусом, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня региональное правительство опубликовало новость о том, что донской министр здравоохранения покинула госслужбу по собственному желанию.

На прошлой неделе СМИ придали огласке историю о смерти 13 пациентов ковидного госпиталя городской больницы №20 Ростова-на-Дону, предположительно задохнувшихся из-за перебоев с кислородом. Власти пытались скрыть информацию о произошедшем. Сейчас профильные органы проводят проверку. 26 октября стало известно о смерти от коронавируса Юрия Дронова - главного врача медучреждения, где произошла трагедия.

Фото donland.ru