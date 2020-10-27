Черная полоса: Волгоградская область во власти коронавируса

Еще 3 смерти от COVID-19 зарегистрированы в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По данным федерального портала стопкоронавирус. рф за последние сутки, количество новых зараженных в регионе составило 197 человек. Выписаны после излечения 208 человек.

О 3-х летальных исходах в оперативном штабе региона сообщили следующее: «Мужчина, 94 года, проживал в Волгограде. За медицинской помощью обратился через неделю после начала заболевания. Был госпитализирован в клиническую больницу № 5 Волгограда. Страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и выводящих систем.

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Мужчина, 46 лет, проживал в Волжском. Госпитализирован в волжскую городскую клиническую больницу № 3 через два дня после начала заболевания в состоянии средней степени тяжести. В связи с ухудшением состояния был переведен в волгоградскую клиническую больницу № 4. Страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

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Женщина, 79 лет, жительница Волгограда. Была госпитализирована в клиническую больницу № 12. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению больных с COVID-19, в том числе в условиях реанимации, пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием».







