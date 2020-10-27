Черная полоса: Волгоградская область во власти коронавируса

Здравоохранение 27.10.2020 12:32
0
27.10.2020 12:32
Еще 3 смерти от COVID-19 зарегистрированы в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По данным федерального портала стопкоронавирус. рф за последние сутки, количество новых зараженных в регионе составило 197 человек. Выписаны после излечения 208 человек.
О 3-х летальных исходах в оперативном штабе региона сообщили следующее: «Мужчина, 94 года, проживал в Волгограде. За медицинской помощью обратился через неделю после начала заболевания. Был госпитализирован в клиническую больницу № 5 Волгограда. Страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и выводящих систем.
➖
Мужчина, 46 лет, проживал в Волжском. Госпитализирован в волжскую городскую клиническую больницу № 3 через два дня после начала заболевания в состоянии средней степени тяжести. В связи с ухудшением состояния был переведен в волгоградскую клиническую больницу № 4. Страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
➖
Женщина, 79 лет, жительница Волгограда. Была госпитализирована в клиническую больницу № 12. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению больных с COVID-19, в том числе в условиях реанимации, пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием».
Реклама
Главу Минздрава Ростовской области отпустили на пенсию после скандала со смертью пациентов на ИВЛ27.10.2020 15:22
Здравоохранение 27.10.2020 15:22
В Волгоградской области остаются свободными почти тысяча ковидных коек27.10.2020 13:51
Здравоохранение 27.10.2020 13:51
В Волгограде инвалиды выбивают бесплатные лекарства через прокуратуру и суд27.10.2020 11:14
Здравоохранение 27.10.2020 11:14
«Это была внезапная смерть»: главврач госпиталя в Волгограде объяснил скандал с полумертвым пациентом26.10.2020 18:00
Здравоохранение 26.10.2020 18:00
Доноров плазмы в Волгоградской области нужно все больше и больше25.10.2020 19:20
Здравоохранение 25.10.2020 19:20
Волгоградскую область записали в передовики по ковидным койкам25.10.2020 17:26
Здравоохранение 25.10.2020 17:26
Новая трагедия: в Волгоградской области COVID-19 продолжает убивать25.10.2020 11:51
Здравоохранение 25.10.2020 11:51
Власти Волгоградской области расширили перечень получателей бесплатных лекарств от COVID-1923.10.2020 16:28
Здравоохранение 23.10.2020 16:28
Вирус забрал жизни двух сердечниц из Камышина Волгоградской области23.10.2020 14:41
Здравоохранение 23.10.2020 14:41
Волгоградцы массово скупают витамины и лекарства для борьбы с COVID-1923.10.2020 13:21
Здравоохранение 23.10.2020 13:21
Руководитель волгоградского облздрава рассказал о бесплатных лекарствах для больных COVID-19 пенсионеров22.10.2020 19:35
Здравоохранение 22.10.2020 19:35
Главный санврач Волгоградской области – о причинах сбоев при тестировании на COVID-1922.10.2020 16:33
Здравоохранение 22.10.2020 16:33
Кровь с антителами собирают для тяжелобольного врача в Волгоградской области22.10.2020 12:37
Здравоохранение 22.10.2020 12:37
Из ковидных госпиталей в Волгоградской области выписывают сотнями22.10.2020 12:02
Здравоохранение 22.10.2020 12:02
Почти 200 заболевших: в Волгоградской области COVID-19 идет напролом21.10.2020 13:07
Здравоохранение 21.10.2020 13:07
Реклама