«ЕвроХим» инвестирует в экологию





Компания «ЕвроХим» вкладывает значительные средства в поддержание экологического баланса в регионах присутствия своих предприятий.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, эффективные природосберегающие технологии реализуются и в процессе строительства Гремячинского ГОКа в Волгоградской области.

Еще на стадии проектирования комбината компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» рассмотрены и внедрены около 60-ти наилучших доступных технологий природосберегающего направления. Экологическая безопасность проекта подтверждается результатами многочисленных натурных наблюдений и лабораторных исследований. Данные анализов проб воздуха, воды и почвы доказывают, что строительство Гремячинского ГОКа не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду.

Особенно заметно, как преобразилась территория Гремячинского ГОКа. Благоустройство территории является важной составляющей, обеспечивающей гармоничное сочетание ландшафта и комплекса сооружений, образующих вместе комфортную производственную среду.

Значимым этапом благоустройства является озеленение. Ведь все прекрасно знают о его плюсах для экологии, главными из которых является выделение кислорода и очистка воздуха. Именно поэтому на территории Гремячинского ГОКа было высажено порядка 100 кустов можжевельника. Срок жизни которого составляет до 600 лет. Так что радовать сотрудников компании зеленые насаждения будут, аж до следующего века.

Высаживание лесных массивов в глобальном масштабе — с увеличением их количества примерно на треть — позволило бы не просто остановить накопление антропогенного углекислого газа, но и снизить его нынешнее содержание в воздухе. С таким предложением Томас Кроутер (ThomasCrowther) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) выступил на прошедшей в Вашингтоне ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

Актуальные вопросы экологии наканунеобсудили и на очередном съезде РСПП. Ключевым стал вопрос реализации Парижского соглашения по климату и об углеродном регулировании в целом, в частности, в России.

«Этот вопрос сейчас наиболее значимый, и для предотвращения негативных последствий, связанных с введением трансграничного углеродного регулирования, нашей стране необходимо оспаривать его введение в рамках двустороннего взаимодействия с Еврокомиссией и ЕС, а также в рамках ВТО и международных переговорных площадок по климату. Использование Парижского соглашения и экологической повестки в целом как инструмента для недобросовестной конкуренции представляется неприемлемым», — подчеркнул первый заместитель председателя профильного комитета РСПП Игорь Нечаев.















