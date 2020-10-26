Происшествия

Массовое ДТП на мосту через Волгу в Волгограде: есть погибший

Происшествия 26.10.2020 19:11
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26.10.2020 19:11





Как минимум  один человек погиб в аварии, которая  произошла сегодня вечером около 18.20  примерно на середине "танцующего" моста - в районе хутора Бобры. Как сообщает ИА "Высота 102", движение транспорта затруднено, на месте работают наряды ДПС. Участниками ДТП стали несколько автомобилей, один из них лежит перевернутый на полосе по ходу движения в сторону Краснослободска. По предварительным данным полиции, две легковые машины ехали на скорости параллельно друг другу а сторону Волгограда, а мотоциклист пытался проскочить между ними и "зацепил" один из автомобилей. Далее по цепной реакции столкнулись сразу несколько легковушек. На проезжей части много осколков стекла и обломков пластиковых частей машин. Информация о погибших и пострадавших уточняется.


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