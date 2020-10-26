Общество

"Мы в город изумрудный пришли дорогой трудной": под Волгоградом достроили еще один дом за обогатившегося застройщика

Общество 26.10.2020 18:59
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26.10.2020 18:59


В Краснослободске введен  в эксплуатацию еще один многоквартирный дом проблемного жилого комплекса «Изумрудный город» - дом № 5 по ул. Чулкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора Волгоградской области,  восстановлены права 14 граждан, которые несколько лет  ждали новоселья. Ранее ввели в эксплуатацию еще пять недостроенных трехэтажек из этого ЖК. Последние два дома №1 и №3 по ул. Чулкова планируется достроить до конца этого года. Решить проблемы обманутых дольщиков удалось  за счет финансирования АО «ВАИЖК», которое выкупило квартиры у подрядчика. 
Строительство жилого комплекса  с жизнерадостным названием  велось с 2014 года застройщиком ООО «Строительные системы». В компании обещали дольщикам сдать дома в 2015 году, однако застройщик все время переносил сроки по надуманным причинам. В безвыходной ситуации оказались десятки семей, которые оформили ипотеку на новое жилье, но в итоге остались ни с чем. Один из отчаявшихся обманутых дольщиков даже голодал в палатке около офиса компании. Впоследствии на застройщика Артема Бирюкова возбудили уголовное дело. Это произошло после встречи обманутых дольщиков с заместителем прокурора Волгоградской области Евгением Орловским. А в  начале этого за расходование не по назначению почти 10 миллионов рублей, полученных от дольщиков, он получил по приговору Среднеахтубинского районного суда всего три года условно.    

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