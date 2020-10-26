Опять и снова: молодой волгоградец раскрыл мошеннику данные банковской карты

34-летний житель Волгограда стал жертвой мошенников, после того, как разместил в интернете объявление о продаже радиатора. Как рассказали ИА «Высота 102» в городском УМВД, через некоторое время ему молодому человеку перезвонил неизвестный. Он попросил назвать номер и код банковской карты, якобы для перечисления предоплаты. После этого продавец радиатора лишился 16 тысяч рублей - деньги были списаны со счета, доступ к которому получил мошенник.

«Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Не сообщайте неизвестным лицам данные своих банковских карт и другую иную конфиденциальную информацию», - в полицию региона ежедневно поступают заявления от граждан, которые попадаются на удочку мошенников.



