Опять и снова: молодой волгоградец раскрыл мошеннику данные банковской карты

Происшествия 26.10.2020 11:44
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26.10.2020 11:44
34-летний житель Волгограда стал жертвой мошенников, после того, как разместил в интернете объявление о продаже радиатора. Как рассказали ИА «Высота 102» в городском УМВД, через некоторое время ему молодому человеку перезвонил неизвестный. Он попросил назвать номер и код банковской карты, якобы для перечисления предоплаты. После этого продавец радиатора лишился 16 тысяч рублей - деньги были списаны со счета, доступ к которому получил мошенник.
«Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Не сообщайте неизвестным лицам данные своих банковских карт и другую иную конфиденциальную информацию», - в полицию региона ежедневно поступают заявления от граждан, которые попадаются на удочку мошенников.
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