Для тех, кто любит кофе и Nemoloko, создали Barista





Компания «Сады Придонья» под брендом Nemoloko выпустили новую линейку растительных продуктов Barista, которая идеально подходит для приготовления кофейных напитков. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Рынок растительных альтернатив набирает силу и увеличивает присутствие, как в супермаркетах, так и в кофейнях. В России лидерские позиции в категории dairy alternatives занимает бренд Nemoloko, который, несмотря на кризис и пандемию, показывает положительную динамику в продажах. В сравнении с 2019 годом только в канале e-commerce она составила 146,5%.

«По оценке экспертов доля видов сырья, на базе которых Nemoloko уже работает (овес, гречиха и рис), равна 74 %, – говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Наша цель, как лидера рынка – занять ниши и по другим видам сырья, пользующиеся популярностью у потребителей. Речь идет о продуктах на основе сои, кокоса и миндаля. А это около 25% рынка категории dairy alternatives».

Учитывая эти и многие другие факторы компания «Сады Придонья» выпустила специализированную линейку новых продуктов под брендом Nemoloko Barista. Она подойдет как любителям кофе, так и профессиональным бариста, которые смогут создавать новые, полезные и вкусные идеи для любимых напитков.





Яркий, эмоциональный и очень заметный дизайн специализированной линейки разработало брендинговое агентство DDVB. Ироничная и аппетитная графика упаковки Nemoloko Barista выделяет продукты среди всего многообразия предложений бренда Nemoloko, привлекая внимание новой аудитории любителей кофе. На оборотной стороне упаковки размещены рецепты.

В компании «Сады Придонья» уверены, что «капля бариста есть в каждом», нужно лишь определиться с какими нотками будет ваш кофе.