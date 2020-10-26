Экономика

Для тех, кто любит кофе и Nemoloko, создали Barista

Экономика 26.10.2020 12:03 Новости компаний
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26.10.2020 12:03 Новости компаний


Компания «Сады Придонья» под брендом Nemoloko выпустили новую линейку растительных продуктов Barista, которая  идеально подходит для приготовления кофейных напитков. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. 
Рынок растительных альтернатив набирает силу и увеличивает присутствие, как в супермаркетах, так и в кофейнях. В России лидерские позиции в категории dairy alternatives занимает бренд Nemoloko, который, несмотря на кризис и пандемию, показывает положительную динамику в продажах. В сравнении с 2019 годом только в канале e-commerce она составила  146,5%. 
«По оценке экспертов доля видов сырья, на базе которых Nemoloko уже работает  (овес, гречиха и рис), равна 74 %, – говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Наша  цель,  как  лидера  рынка  –  занять  ниши и по другим видам сырья, пользующиеся популярностью у потребителей.  Речь идет о продуктах на основе сои, кокоса и миндаля.  А это около 25% рынка категории dairy alternatives».  
Учитывая эти и многие другие факторы компания «Сады Придонья» выпустила специализированную линейку новых продуктов под брендом Nemoloko Barista. Она подойдет как любителям кофе, так и профессиональным бариста, которые смогут создавать новые, полезные и вкусные идеи для любимых напитков.  

Яркий, эмоциональный и очень заметный дизайн специализированной линейки разработало брендинговое агентство DDVB. Ироничная и аппетитная графика упаковки Nemoloko Barista выделяет продукты среди всего многообразия предложений бренда Nemoloko, привлекая внимание новой аудитории любителей кофе. На оборотной стороне упаковки размещены рецепты.
В компании «Сады Придонья» уверены, что «капля бариста есть в каждом», нужно лишь определиться с какими нотками будет ваш кофе.  

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