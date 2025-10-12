В небе над Россией за ночь ликвидированы 32 БПЛА





12 октября Минобороны России отразило очередную волну налётов ударных БПЛА на регионы России. За ночь дежурными расчётами ПВО были ликвидированы 32 беспилотника самолётного типа.

- По 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей, два – над территорией Смоленской области, - подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.

Отметим, в Волгоградскую область беспилотная опасность минувшей ночью миновала. Аэропорт региональной столицы работал в штатном режиме, вылеты рейсов происходят по графику.