В Волгоградской области на высылку мигрантов потратят 1,9 млн рублей

Общество 12.10.2025 06:28
В Волгоградской области служебные приставы готовятся к высылке очередной партии мигрантов. Накануне региональное управление федеральной службы объявило аукцион на оказание услуг по предоставлению проездных документов гражданам, подлежащим выдворению.

Согласно проектно-сметной документации, в зависимости от заявки, направленной заказчиком, исполнитель должен обеспечить доставку иностранцев на родину по одному из 269 маршрутов. Перевозки в основном предусмотрены авиатранспортом, однако по отдельным направлениям есть возможность предоставления ж/д и автобусных билетов.

Отметим, точное количество нелегалов, подлежащих выдворению, не уточняется. Работы должны быть выполнены исходя из лимита в 1 млн 889 тыс. рублей и максимальной стоимости единицы услуги 2,2 тыс. рублей. Массовая высылка иностранцев запланирована в период до 30 ноября 2025 года.

