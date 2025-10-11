В райцентре Волгоградской области открыли народный памятник участникам СВО

Накануне, 10 октября, в рабочем поселке Рудня Волгоградской области состоялось торжественное открытие памятного знака, посвященного участникам специальной военной операции, сообщили в районной администрации. Знаменательное событие проходило на Аллее Воинской Славы им. П. М. Ржевского.
Участие в мероприятии приняли представители районной администрации и организаций, главы и жители сел района, юное поколение, ветераны и действующие участники СВО.
Памятник жители района считают народным. Эскиз был создан талантливой землячкой, членом «Союза художников России» Н. И. Простветиной. Финансирование всех работ по изготовлению и доставке монумента взяли на себя фермеры и предприниматели, а также районные предприятия.
Одним из элементов памятника стала гильза, которую привезли волонтеры из зоны боевых действий. Из этой гильзы сделали вазу, в которую поставили выкованные местным кузнецом розы.
На мероприятии выступили родственники погибших героев, а присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни за родину.
Фото администрации Руднянского района
