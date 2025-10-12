В Волгоградской области введён режим беспилотной опасности

Утром 12 октября волгоградцы начали массово получать смс-сообщения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из-за приближающихся дронов в регионе введён режим опасности атаки БПЛА.
- В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, — говорится в рассылке.
Отметим, оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 8:00. Ранее, в 6:26, об угрозе налёта БПЛА жителей региона предупреждали мониторинговые Telegram-каналы.