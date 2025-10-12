



12 октября власти Волгограда подвели итоги запуска отопительной инфраструктуры. По данным мэрии, все котельные и тепловые пункты на территории города были переведены в соответствующий режим. Тепло подается в 100% многоквартирных жилых домов.

- Сегодня городские источники теплоснабжения полностью запущены и подают тепло ко всем многоквартирным домам и социальным объектам, получающим коммунальный ресурс из системы центрального отопления, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

При этом чиновники признали, что в реальности далеко не во всех квартирах батареи могли потеплеть. Однако это связано не с проблемами ресурсоснабжающей организации, а с работой управляющих компаний, которые не всегда расторопны в обслуживании внутридомовых сетей отопления.

- Одной из наиболее распространенных проблем при пуске тепла является завоздушенность внутридомовых или внутриквартирных систем теплоснабжения – в таком случае тепло может не поступать по отдельным стоякам в здании или отдельные комнаты. В этом случае волгоградцам необходимо обратиться в управляющую организацию, обслуживающую их многоквартирный дом, - добавили в городской администрации.

Отметим, также жители областного центра могут пожаловаться на отсутствие отопления, обратившись на «горячую» линию по телефону: 8 (8442) 333-134.