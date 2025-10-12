Общество

«Теперь дело за УК»: в мэрии Волгограда сообщили о подаче тепла во все МКД

12.10.2025 11:04
12 октября власти Волгограда подвели итоги запуска отопительной инфраструктуры. По данным мэрии, все котельные и тепловые пункты на территории города были переведены в соответствующий режим. Тепло подается в 100% многоквартирных жилых домов.

- Сегодня городские источники теплоснабжения полностью запущены и подают тепло ко всем многоквартирным домам и социальным объектам, получающим коммунальный ресурс из системы центрального отопления, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

При этом чиновники признали, что в реальности далеко не во всех квартирах батареи могли потеплеть. Однако это связано не с проблемами ресурсоснабжающей организации, а с работой управляющих компаний, которые не всегда расторопны в обслуживании внутридомовых сетей отопления.

- Одной из наиболее распространенных проблем при пуске тепла является завоздушенность внутридомовых или внутриквартирных систем теплоснабжения – в таком случае тепло может не поступать по отдельным стоякам в здании или отдельные комнаты. В этом случае волгоградцам необходимо обратиться в управляющую организацию, обслуживающую их многоквартирный дом, - добавили в городской администрации.

Отметим, также жители областного центра могут пожаловаться на отсутствие отопления, обратившись на «горячую» линию по телефону: 8 (8442) 333-134.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Лента новостей

13:23
В Волгограде женщину госпитализировали после поездки в троллейбусе №10аСмотреть фотографии
12:56
«Не все вспомнят даже дату полёта Гагарина»: астроном посетовал на низкий уровень знаний волгоградцевСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде задержан бородач, отрабатывавший «кунг-фу» на детской площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
«Теперь дело за УК»: в мэрии Волгограда сообщили о подаче тепла во все МКДСмотреть фотографии
10:42
В Москве наградили гидротехника из Волгоградской области Кайрата КалелгалиеваСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде и области отменили режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
09:34
Для людей или для галочки? Волгоградцы жалуются на вышедшие из строя на остановках таблоСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области введён режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:27
В небе над Россией за ночь ликвидированы 32 БПЛАСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области на высылку мигрантов потратят 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
21:29
Три желтых уровня погодной опасности прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
В райцентре Волгоградской области открыли народный памятник участникам СВОСмотреть фотографии
20:17
«Володя пытался плыть»: родные пропавшего под Волгоградом рыбака надеются на чудоСмотреть фотографии
19:29
«Ротор» примет «Черноморец» в Волгограде 12 октябряСмотреть фотографии
18:56
«Было жалко не деньги, а себя»: жертва мошенников из Волгограда - о схеме обмана, поиске виновных и страхе признать ошибкуСмотреть фотографии
18:14
Отопительный сезон в Волжском начнется только 16 октябряСмотреть фотографии
17:30
Ведущие компании Волгоградской области поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
В Волгограде учеников пострадавшей от обломков БПЛА школы переведут в лицейСмотреть фотографии
15:54
«Многие семьи уже распались»: священник из Волжского рассказал о нахлынувшей в 90-е моде на венчаниеСмотреть фотографии
15:36
На юге Волгограда подсчитывают ущерб от разбитых окон после атаки БПЛАСмотреть фотографии
14:54
Права одного не должны нарушать прав других: юрист Денис Прозоров – о Telegram-«сериале» отца-блогера в гимназии №1 ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде вспоминают диктора Центрального стадиона Ольгу ПарамоновуСмотреть фотографии
13:42
16-летнего волгогрдца задержали за уличный грабежСмотреть фотографии
12:55
На севере Волгограда выбрали место для перехватывающей парковкиСмотреть фотографии
12:16
«Волгоград - футбольный город»: смотрим яркие кадры с матча России и Ирана Смотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области женщина пострадала в ДТП с лошадьюСмотреть фотографии
11:26
Сборная России передала Волгограду повязку с изображением «Родины-матери» Смотреть фотографии
11:00
«Живите еще сто лет»: волгоградцы трогательно поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Под Волгоградом ищут тело утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде жителям пострадавшего от дрона дома окажут матпомощьСмотреть фотографии
 