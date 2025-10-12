Общество

В Москве наградили гидротехника из Волгоградской области Кайрата Калелгалиева

Общество 12.10.2025 10:42
0
12.10.2025 10:42


В Москве в рамках XXVII российской агропромышленной выставки «Золотая осень» состоялась торжественная церемония чествования аграриев с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут. Выдающимся работникам сельскохозяйственной сферы были переданы госнаграды, а также документы о присуждении почётных званий.

Среди награждённых — гидротехник-эколог-экономист племзавода «Красный Октябрь» Палласовского района Волгоградской области Кайрат Калелгалиев. Мужчине присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Напомним, ранее соответствующий указ был 31 июля 2025 года подписан президентом Владимиром Путиным.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.10.2025 12:56
Общество 12.10.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 11:56
Общество 12.10.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 11:04
Общество 12.10.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 10:03
Общество 12.10.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 08:23
Общество 12.10.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 07:27
Общество 12.10.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 06:28
Общество 12.10.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 21:00
Общество 11.10.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 18:56
Общество 11.10.2025 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 18:14
Общество 11.10.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 17:30
Общество 11.10.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 16:52
Общество 11.10.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 15:54
Общество 11.10.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 15:36
Общество 11.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 14:26
Общество 11.10.2025 14:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:23
В Волгограде женщину госпитализировали после поездки в троллейбусе №10аСмотреть фотографии
12:56
«Не все вспомнят даже дату полёта Гагарина»: астроном посетовал на низкий уровень знаний волгоградцевСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде задержан бородач, отрабатывавший «кунг-фу» на детской площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
«Теперь дело за УК»: в мэрии Волгограда сообщили о подаче тепла во все МКДСмотреть фотографии
10:42
В Москве наградили гидротехника из Волгоградской области Кайрата КалелгалиеваСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде и области отменили режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
09:34
Для людей или для галочки? Волгоградцы жалуются на вышедшие из строя на остановках таблоСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области введён режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:27
В небе над Россией за ночь ликвидированы 32 БПЛАСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области на высылку мигрантов потратят 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
21:29
Три желтых уровня погодной опасности прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
В райцентре Волгоградской области открыли народный памятник участникам СВОСмотреть фотографии
20:17
«Володя пытался плыть»: родные пропавшего под Волгоградом рыбака надеются на чудоСмотреть фотографии
19:29
«Ротор» примет «Черноморец» в Волгограде 12 октябряСмотреть фотографии
18:56
«Было жалко не деньги, а себя»: жертва мошенников из Волгограда - о схеме обмана, поиске виновных и страхе признать ошибкуСмотреть фотографии
18:14
Отопительный сезон в Волжском начнется только 16 октябряСмотреть фотографии
17:30
Ведущие компании Волгоградской области поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
В Волгограде учеников пострадавшей от обломков БПЛА школы переведут в лицейСмотреть фотографии
15:54
«Многие семьи уже распались»: священник из Волжского рассказал о нахлынувшей в 90-е моде на венчаниеСмотреть фотографии
15:36
На юге Волгограда подсчитывают ущерб от разбитых окон после атаки БПЛАСмотреть фотографии
14:54
Права одного не должны нарушать прав других: юрист Денис Прозоров – о Telegram-«сериале» отца-блогера в гимназии №1 ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде вспоминают диктора Центрального стадиона Ольгу ПарамоновуСмотреть фотографии
13:42
16-летнего волгогрдца задержали за уличный грабежСмотреть фотографии
12:55
На севере Волгограда выбрали место для перехватывающей парковкиСмотреть фотографии
12:16
«Волгоград - футбольный город»: смотрим яркие кадры с матча России и Ирана Смотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области женщина пострадала в ДТП с лошадьюСмотреть фотографии
11:26
Сборная России передала Волгограду повязку с изображением «Родины-матери» Смотреть фотографии
11:00
«Живите еще сто лет»: волгоградцы трогательно поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Под Волгоградом ищут тело утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде жителям пострадавшего от дрона дома окажут матпомощьСмотреть фотографии
 