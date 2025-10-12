В Москве в рамках XXVII российской агропромышленной выставки «Золотая осень» состоялась торжественная церемония чествования аграриев с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут. Выдающимся работникам сельскохозяйственной сферы были переданы госнаграды, а также документы о присуждении почётных званий.
Среди награждённых — гидротехник-эколог-экономист племзавода «Красный Октябрь» Палласовского района Волгоградской области Кайрат Калелгалиев. Мужчине присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Напомним, ранее соответствующий указ был 31 июля 2025 года подписан президентом Владимиром Путиным.
Фото: администрация Волгоградской области