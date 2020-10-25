



Волгоградское УФАС не нашло нарушений при проведении закупки «Выполнение работ по реализации комплексной программы развития региональной идентичности Волгоградской области» в пределах своей компетенции. Проверка, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение антимонопольного органа, была инициирована по жалобе физического лица, фамилия которого не озвучена. Заявитель считал, что был нарушен закон о контрактной системе при формировании начальной цены контракта, а также при исполнении контракта при проведении закупки стоимостью в 3,4 миллиона рублей. Тем не менее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение антимонопольного органа, обращение передано в комитет финансов Волгоградской области для рассмотрения, так как именно этот орган является уполномоченным в области определения начальной стоимости контракта.





Жалоба была подана на закупку, которая была размещена на сайте госзаказов комитетом экономической политики и развития Волгоградской области, проводимую в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Заказчик заказал разработку бренда Волгоградской области. Контракт был заключен с компанией «Красава Про», которая до середины 2020 года должна была сделать работу за обозначенную сумму. Исполнение контракта закончилось в сентябре этого года. Продукт труда этой компании вызвал неоднозначную реакцию общественности. Разработчик концепции предложил использовать букву «v», которая должна, по задумке исполнителей, подчеркнуть идентичность Волгоградской области, а также сомнительный лозунг «Там, где встречается все». В компании посчитали отличительной чертой Волгограда медаль «Золотая звезда», которой награжден город-герой. «В основе пятиконечной звезды лежат пять знаков, соединенных знаком «v», - говорится в презентации проекта. От этого, как говорится, и плясали. Разработчики бренда предложили также использовать букву «v» на различной сувенирной продукции, на табличках, на конвертах, на остановках и даже в электронной подписи.

Критики нового бренда региона выражали недоумение размером суммы, потраченной, на их взгляд, на весьма спорную работу.







