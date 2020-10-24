В Волгоградской области продавец магазина медтехники стала миллионершей за один год

Расследования 24.10.2020 14:17
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24.10.2020 14:17
В Новоаннинский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении жительницы г. Новоаннинский, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере). Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, женщина работала старшим продавцом магазина №3 ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» - предприятия, которое производит медтехнику, используемую в физиотерапии - УВЧ-аппараты, облучатели и т.д. С ноября 2018 по ноябрь 2019 года, используя свое служебное положение, женщина, по версии следствия, присвоила почти 3,5 миллиона рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
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