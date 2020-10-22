Пьяный волгоградец угнал такси





Ранее судимый 29-летний житель Волгограда задержан полицейскими за угон такси. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по городу Волгограду, с заявлением в полицию обратился 24-летний водитель фирмы такси. Молодой человек сообщил, что ночью он приехал на очередной вызов в Ворошиловский район, где взял пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Клиент потребовал отвезти его по нескольким адресам. На очередном адресе между мужчинами возник конфликт по поводу оплаты услуг такси. Пассажир взял с земли кирпич и стал угрожать водителю, заставил выйти из салона и уехал в неизвестном направлении. Ориентировка на угнанный автомобиль "Рено Логан" была передана всем нарядам и патрулям, несущим службу в городе. Разыскиваемую машину обнаружили на улице Комитетской в разбитом состоянии, а позже установили и личность предполагаемого угонщика. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что совершил угон, чтобы самостоятельно доехать до мест назначений, но не справился с управлением и наехал на кирпичный забор. Установлено, что задержанный никогда не имел водительских прав.

Возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством ему грозит до 7 лет лишения свободы.



