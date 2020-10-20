ВТБ в Волгограде на 16% увеличил портфель активов в сегменте «Привилегия»

Экономика 20.10.2020 11:21 Новости компаний
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20.10.2020 11:21 Новости компаний
За 9 месяцев 2020 года ВТБ в Волгоградской области нарастил объем средств в сегменте «Привилегия» до 23,2 млрд руб. С начала года рост составил 16%.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, спрос на пакет «Привилегия» растет за счет адаптации сервисов под текущие экономические условия и расширения возможностей для состоятельных клиентов. Кроме того, увеличилась популярность альтернативных способов заработка на фоне снижения ставок по вкладам. В итоге, портфель инвестпродуктов в данном сегменте вырос на 31%, до 6,4 млрд. рублей.
С начала года максимальный двукратный рост в регионе показали накопительное и инвестиционное страхование жизни – 890 млн руб., а также ПИФы - свыше 1,4 млрд рублей. На них приходится 10% от общего объема портфеля привилегированных клиентов.
Средняя сумма размещенных средств на одного клиента выросла до 4,9 млн рублей. С января по сентябрь 2020 года количество волгоградцев, использующие услуги «Привилегия», достигло отметки в 4,8 тыс. человек. Таким образом, доля ВТБ на региональном рынке привилегированного обслуживания увеличилась до 15%.
В мае текущего года ВТБ расширил линейку онлайн-операций в условиях ограничений и запустил дистанционное оформление пакета услуг «Привилегия-Мультикарта» с помощью безбумажной технологии. Клиенты состоятельного сегмента получили возможность, не выходя из дома, совершить операции, которые ранее осуществлялись только в офисе.
«В этом году основной упор при работе с состоятельными клиентами делается на улучшение дистанционных каналов обслуживания. Мы постоянно находимся с ними на связи, оперативно решаем вопросы любой сложности и систематически проводим вебинары с ведущими банковскими аналитиками на актуальные экономические темы., - резюмировал управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев. –Еще к меняющемуся вектору можно отнести рост интереса волгоградцев из сегмента «Привилегия» к инвестиционным инструментам. И я с уверенностью могу сказать, что для начинающих пользователей у нас имеются все необходимые ресурсы - квалифицированные рекомендации финансовых консультантов и мобильное приложение «Мои инвестиции». Этот тандем позволяет консервативному инвестору получить в короткий срок необходимый опыт и получать выше доход, чем при классическом депозите».
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