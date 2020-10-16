



С начала 2020 года жители Волгоградской области оформили в Сбербанке более 250 тысяч дебетовых карт, что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря дебетовой карте Сбербанка можно совершать платежи и покупки онлайн, не выходя из дома.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для оформления карты необходимо обратиться в ближайший офис Сбербанка или оставить заявку на сайте банка. Новые дебетовые карты (за исключением карты Momentum, которая оформляется и выдается на руки за один визит в банк), можно активировать на следующий день после заказа, а перевыпущенные — на следующий день после истечения срока текущей карты. Дистанционная активация дебетовых карт доступна в мобильном приложении и интернет-версии Сбербанк Онлайн, благодаря чему клиент может начать совершать платежи и покупки до того, как получит на руки пластиковую карту.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в Сбербанк Онлайн. Там выбрать карту, которая требует активации. Затем выбрать пункт «Активировать карту» и следовать инструкциям. После успешной активации можно пополнять карту, совершать переводы на другие счета, оплачивать коммуналку и покупки в интернет, а также расплачиваться в торговых точках бесконтактно с помощью смартфона или умных часов — через Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Рост спроса на карты вполне понятен и вызван долговременными факторами развития потребительской сферы. Банковская карта — удобный, простой в обращении и понятный инструмент для наших клиентов. Также, широкий спектр финансовых услуг сегодня наши клиенты могут получать круглосуточно и не выходя из дома: открыть вклад, оформить ипотеку, получить справку, а также оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, налоги, штрафы ГИБДД и многое другое».

В сентябре Сбербанк выпустил карту с динамической тарификацией, которая сама подстраивается под клиента. Сберкарта — новая карта банка на все случаи жизни. Чем активнее клиент ею пользуется, тем больше преимуществ она дает.

Также Сбербанк предлагает помимо банковской карты из пластика цифровую карту , которая не имеет физического носителя. При этом с ней можно совершать такие же операции, как и с обычной картой: расплачиваться на кассах, если смартфон поддерживает NFC.

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