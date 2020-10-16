Экономика 16.10.2020 12:13 Новости компаний
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16.10.2020 12:13 Новости компаний
С начала 2020 года жители Волгоградской области оформили в Сбербанке более 250 тысяч дебетовых карт, что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря дебетовой карте Сбербанка можно совершать платежи и покупки онлайн, не выходя из дома.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для оформления карты необходимо обратиться в ближайший офис Сбербанка или оставить заявку на сайте банка. Новые дебетовые карты (за исключением карты Momentum, которая оформляется и выдается на руки за один визит в банк), можно активировать на следующий день после заказа, а перевыпущенные — на следующий день после истечения срока текущей карты. Дистанционная активация дебетовых карт доступна в мобильном приложении и интернет-версии Сбербанк Онлайн, благодаря чему клиент может начать совершать платежи и покупки до того, как получит на руки пластиковую карту.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в Сбербанк Онлайн. Там выбрать карту, которая требует активации. Затем выбрать пункт «Активировать карту» и следовать инструкциям. После успешной активации можно пополнять карту, совершать переводы на другие счета, оплачивать коммуналку и покупки в интернет, а также расплачиваться в торговых точках бесконтактно с помощью смартфона или умных часов — через Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Рост спроса на карты вполне понятен и вызван долговременными факторами развития потребительской сферы. Банковская карта — удобный, простой в обращении и понятный инструмент для наших клиентов. Также, широкий спектр финансовых услуг сегодня наши клиенты могут получать круглосуточно и не выходя из дома: открыть вклад, оформить ипотеку, получить справку, а также оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, налоги, штрафы ГИБДД и многое другое».
В сентябре Сбербанк выпустил карту с динамической тарификацией, которая сама подстраивается под клиента. Сберкарта — новая карта банка на все случаи жизни. Чем активнее клиент ею пользуется, тем больше преимуществ она дает.
Также Сбербанк предлагает помимо банковской карты из пластика цифровую карту, которая не имеет физического носителя. При этом с ней можно совершать такие же операции, как и с обычной картой: расплачиваться на кассах, если смартфон поддерживает NFC.
Фото ru.freepik.com
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