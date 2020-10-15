Расследования

Банду убийц осудили за преступления в Волгограде и Москве

Расследования 15.10.2020 17:22
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15.10.2020 17:22


Семеро человек осуждены в Волгограде к длительным срокам за покушение на убийство предпринимателя, а также организацию и совершение убийства жителя Москвы. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд рассмотрел это уголовное дело. Дмитрий Стариков, Андрей Люкшинов, Вячеслав Горбунов, Эдуард Савкин, Андрей Ганюшин, Александр Кузнецов, Владимир Глазов и Роман Бондаренко приговорены к длительным срокам. Стариков к 14 годам, Люкшинов - 11 годам, Горбунов - 13,5 годам, Савкин - к 14 годам, Ганюшин - к 11 годам, Кузнецов - 13 годам, Глазов - 14 годам 3 месяцам колонии строгого режима. Бондаренко назначено 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима.
Судом установлено, что с целью завладения бизнесом по реализации нефтяной продукции Дмитрий Стариков предложил своему знакомому Люкшинову организовать убийство предпринимателя.  Исполнителем за крупное вознаграждение выступил Вячеслав Горбунов. В течение нескольких месяцев соучастники преступления вели скрытое наблюдение за бизнесменом. Первый раз на него было совершено покушение в октябре 2013 года. В предпринимателя стреляли из автомата Калашникова, когда он вышел из машины. Однако мужчина смог быстро среагировать и спрятаться, что спасло ему жизнь.
Второе покушение было совершено в мае 2014 года. Горбунов совершил не менее 11 прицельных выстрелов в потерпевшего, отъезжавшего на автомобиле от своего домовладения. В результате предприниматель был ранен. Ему оказали своевременная медицинская помощь и он выжил. 
Также установлено, что летом 2015 года к Старикову обратился Андрей Ганюшин, который действуя по просьбе Эдуарда Савкина, предложил ему за денежное вознаграждение подыскать исполнителей убийства жителя Москвы. Стариков в свою очередь привлек к участию в преступлении своего знакомого Александра Кузнецова, который в свою очередь подыскал двух исполнителей убийства - Владимира Глазова и Романа Бондаренко.  В июле 2015 года Глазов и Бондаренко, прибыв к месту жительства потерпевшего в Москве, дождались его на лестничной площадке у квартиры, после чего нанесли ему множественные удары в область головы и туловища неустановленным металлическим предметом. Затем они перетащили мужчину на балкон и сбросили его тело вниз с 6 этажа многоквартирного дома. От полученных телесных повреждений он скончался.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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