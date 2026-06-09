



Росстат поделился свежими данными о производстве в Волгоградской области. По информации регионального подразделения, только в январе-апреле местные предприятия отгрузили товаров и оказали услуг на 311,5 млрд рублей. Основным драйвером роста стал обрабатывающий сектор, на который приходится объём производства в 247,2 млрд рублей.

По данным экспертов, предприятия, задействованные в производстве текстиля, нарастили отгрузку продукции на 45,5%, заводы, занятые в производстве электрооборудования – на 18,2%, табачные предприятия – на 17,3%, предприятия, оказывающие услуги по ремонту машин и оборудования – на 11,9%, пищевые производства – на 9,5%, производители нефтепродуктов и кокса – на 6,6%, химпредприятия – на 0,1%.

Кроме того, на 12,7 млрд рублей отгрузили продукцию добывающие и ресурсоснабжающие предприятия. На 44,8 млрд рублей отгрузили товаров и услуг энергетики. Здесь львиная доля, порядка 27,1 млрд рублей, приходится на сетевиков и организации электрогенерации.

Фото из архива ИА «Высота 102»